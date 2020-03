Zabio Gobertu 30 poena, a od njega je dobio - korona virus!

Donovan Mitchell oglasio se nakon što je ranije ovog tjedna postao drugi igrač Utah Jazza nakon Francuza Rudyja Goberta pozitivan na korona virus.

- Osjećam se dobro. Hvala vam na vašoj velikoj podršci, to mi puno znači - rekao je Mitchell na Twitteru.

Nakon što je uoči susreta s Oklahomom otkriveno kako Gobert ima korona virus, cijela liga odgodila je svoje susrete, a testirani su svi igrači Utah Jazza i Toronto Raptorsa koji su igrali s njima dok su ostale momčadi otišle u samoizolaciju. Ipak, u subotnje veče testirao se i visoki igrač Detroit Pistonsa Christian Wood koji je Gobertu par dana prije utakmice s Oklahomom zabio čak 30 poena.

Kako je javio ESPN-ov Adrian Wojnarowski, Woodov test vratio se - pozitivan.

Problematika za NBA ligu tu se nastavlja, jer je Wood od utakmice s Jazzom igrao još dvije - sa Sixersima i Knicksima. A tko zna je li zaražen još netko koga je tu čuvao...

NBA liga zasad je pauzirana no mjesec dana, a puno više informacija o daljnjem raspletu lige zasad i nema. Dok neki vlasnici inzistiraju na odigravanju punog rasporeda što bi moglo trajati sve do kolovoza, ako ne i kasnije, neki su se već pomirili s kraćim trajanjem lige što bi vrlo lako moguće značilo pad igračkih plaća od 5 pa sve do 25 posto.