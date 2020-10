Zabio im i Ademi, oprostili se Boban, Asanović, Mandžukić, Subašić..., ali pobjede nikako

Francuska je reprezentacija s kojom Hrvatska ima drugi najlošiji učinak na svijetu. Osam utakmica bez pobjede, uz svega dva remija. A ni u mlađim uzrastima baš ne ide protiv trikolora...

<p>Već se dobro poznajemo s <strong>Francuzima</strong>, znamo im kvalitete i mane. Moramo odigrati na svom maksimumu, pa ako oni uđu nešto opuštenije, možemo ih napokon pobijediti, što svi toliko želimo.</p><p>Govore tako gotovo uglas hrvatski nogometaši uoči još jednog okršaja sa svjetskim prvacima. Uz dodatak:</p><p>- U obje utakmice s njima imali smo loptu, diktirali igru, igrali lijepo, bili bolji..., ali oni su ubojiti. Imaju takvu kvalitetu i kontre da kazne svaku pogrešku.</p><p>E, pa ovaj put, dečki, nemojte umirati u ljepoti! </p><p>Francuska je reprezentacija s kojom Hrvatska ima drugi najlošiji učinak na svijetu. Osam utakmica bez pobjede, uz svega dva remija. Jedino protiv Portugala je gore: sedam utakmica, šest poraza i remi, gol-razlika 2-12.</p><p>Francusku, dakle, Hrvatska nikad nije pobijedila. Nije ni Švicarsku do ovog mjeseca, pa je Dalić prekinuo taj crni niz. Vrijeme je da prekine i ovaj...</p><h2>Hrvatska - Francuska, sve utakmice</h2><h3>SP 1998., Francuska - Hrvatska 2-1</h3><p>Veliki polufinale na St. Denisu, Hrvatska je povela u 46. minuti Šukerovim golom nakon fantastične Asanovićeve asistencije, ali onda se ukazao <strong>Lilian Thuram</strong> i zabio svoja jedina dva gola za reprezentaciju u karijeri, u 114 nastupa!</p><p>Izjednačio je odmah u 47., a pobjedu donio u 69.</p><p>Posljednjih 15 minuta Hrvatska je imala i igrača više jer je Laurent Blanc dobio crveni zbog udaranja Slavena Bilića, ali nije pomoglo. Mnogi su Ćiri zamjerili što nije izvadio iz igre nezaliječenog Bobana i što je Prosinečkog uveo u igru tek u 89. minuti...</p><p>FRANCUSKA: Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Deschamps, Karembeu (od 30. Henry), Djorkaeff (od 74. Leboeuf), Zidane, Petit, Guivarc'h (od 69. Trezeguet). Izbornik Aime Jacquet</p><p>HRVATSKA: Ladić - Šimić, Štimac, Bilić - Stanić (od 89. Prosinečki), Soldo, Boban (od 65. Marić), Asanović, Jarni - Vlaović, Šuker. Izbornik Miroslav Blažević</p><h3>Prijateljska 1999., Francuska - Hrvatska 3-0</h3><p>Repriza polufinala, opet na krcatom St. Denisu (74.167 gledatelja), za oproštaj <strong>Zvonimira Bobana</strong>, sve je bilo na visini osim - gostiju.</p><p>Golovima Piresa u 46., Mauricea u 67. i Vairellesa u 73. trikolori su potopili vatrene.</p><p>FRANCUSKA: Porato, Thuram, Candela, Desailly, Leboeuf, Boghossian (od 73. Dehu), Viria, Micoud (od 75. Deschamps), Guivarc'h (od 46. Maurice), Zidane (od 46. Djorkaeff), Pires (od 60. Vairelles). Izbornik Roger Lemerre</p><p>HRVATSKA: Pavlović - Štimac (od 62. Živković), Soldo, Tomas - Stanić, T. Rukavina (od 78. Šarić), Boban (od 85. N. Kovač), Asanović, Jarni - Bokšić, Šuker. Izbornik Miroslav Blažević</p><h3>Prijateljska 2000., Hrvatska - Francuska 0-2</h3><p>Igralo se pred svega 10.000 gledatelja u Maksimiru, a kockasti su Francuzima bili test za Euro na koje se sami nisu ni plasirali. Pires u 23. i Trezeguet u 70. minuti donijeli su Francuzima još jednu pobjedu nad sad već mušterijama...</p><p>Na toj se utakmici od hrvatskog dresa oprostio <strong>Aljoša Asanović</strong>. Kako je kasnije pričao, nije više mogao podnositi da dio publike zviždi "vatrenima" i omalovažava ih, samo dvije godine od nezaboravne bronce.</p><p>HRVATSKA: Ladić (od 8. Pavlović) - Šimić, Štimac, R. Kovač (od 46. Šarić) - Stanić (od 89. Bubalo), Soldo, N. Kovač, Asanović (od 59. Jurčić), Jarni - Bokšić (od 46. Vučko), Šuker. Izbornik Miroslav Blažević</p><p>FRANCUSKA: Barthez, Thuram, Desailly, Blanc (od 75. Lebouef), Lizarazu, Deschamps, Petit (od 46. Vieira), Zidane (od 82. Candela), Pires (od 46. Trezeguet), Wiltord, Henry (od 61. Micoud). Izbornik Roger Lemerre</p><h3>Euro 2004., Hrvatska - Francuska 2-2</h3><p>Drugo kolo skupine, nakon početnog razočaranja i remija 0:0 sa Švicarskom, značilo je da kockastima treba pobjeda. Dok su Francuzi ušli na krilima spektakularne pobjede nad Engleskom 2:1 koju je dvama pogocima u nadoknadi vremena donio Zidane.</p><p>I Hrvatska je odigrala svoju najbolju utakmicu na Euru, ali ipak nije uspjela do pobjede, te je ispala u skupini.</p><p>Pred 29.160 gledatelja u Leiriji Francuzi su poveli Tudorovim autogolom u 22. minuti, preokrenuli su <strong>Rapaić</strong> u 48. iz jedanaesterca i Pršo u 52., a Trezeguet je u 64. postavio 2-2.</p><p>HRVATSKA: Butina - Šimić, Tudor, R. Kovač, Šimunić - Rosso, N. Kovač, Bjelica (od 68. J. Leko), Rapaić (od 87. Mornar) - Pršo, Šokota (od 73. Olić). Izbornik Otto Barić</p><p>FRANCUSKA: Barthez, Gallas (od 81. Sagnol), Thuram, Desailly, Silvestre, Wiltord (od 70. Pires), Dacourt (od 79. Pedretti), Vieira, Zidane, Trezeguet, Henry. Izbornik Jacques Santini</p><h3>Prijateljska 2011., Francuska - Hrvatska 0-0</h3><p>I treći dolazak Hrvatske na St. Denis napunio je tribine, došlo je 70.000 gledatelja i nisu vidjeli pogodak. A Slavenu Biliću i njegovim jurišnicima taj je remi vratio boju u lice tri dana nakon najsramotnijeg poraza u povijesti hrvatske reprezentacije, kvalifikacijskog od Gruzije.</p><p>FRANCUSKA: Loris, Reveillere, Clichy, Rami, Mexes, A. Diarra, Matuidi (od 87. M'Villa), Nasri (od 88. Gourcuff), Menez (od 61. Remy), Benzema (od 72. Gameiro), Malouda (od 59. Ribery). Izbornik Laurent Blanc</p><p>HRVATSKA: Runje (od 46. Pletikosa) - Ćorluka, Lovren, Šimunić, Pranjić (od 24. Strinić, od 46. Rakitić) - Srna (od 80. Vida), Vukojević, Modrić, Perišić (od 71. Petrić); Kranjčar - Jelavić (od 56. Kalinić). Izbornik Slaven Bilić</p><h3>SP 2018., Hrvatska - Francuska 2-4</h3><p>Okršaj na najvećoj mogućoj sceni, velika većina svijeta navijala je u tom finalu Svjetskog prvenstva u Moskvi za "vatrene", Hrvatska je bila bolja, nadigrala Francuze, ali pogreška procjena suca kod prvoga gola, VAR penal i pet minuta pomutnje odveli su utakmicu na francuski mlin.</p><p>Mandžukićevim autogolom u 18. minuti, nakon Griezmannova slobodnog udarca iz prekršaja koji nije postojao, Francuzi su poveli, Perišić je u 28. izjednačio, Griezmann u 38. iz penala pogodio za 2-1, Pogba u 59. i Mbappe u 65. zabili su za 4-1, a Mandžukić u 69. smanjio poraz.</p><p>HRVATSKA: Subašić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić (od 81. Pjaca) - Modrić, Brozović - Rebić (od 71. Kramarić), Rakitić, Perišić - Mandžukić. Izbornik Zlatko Dalić</p><p>FRANCUSKA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante (od 55. Nzonzi), Matuidi (od 73. Tolisso), Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud (od 81. Fekir). Izbornik Didier Deschamps</p><h3>Liga nacija 2020., Francuska - Hrvatska 4-2</h3><p>Gotovo identična utakmica kao u Moskvi: Hrvatska bolja, francuski gol nakon penala uz pomoć VAR-a i autogol, na poluvremenu zaostatak 2-1... Lovren je zabio strašan gol u 17. minuti, preokrenuli su Griezmann u 43. i autogolom Livaković u 45., Brekalo je izjednačio u 55., a Upamecano u 65. i Giroud iz penala u 77. donijeli su Francuzima pobjedu.</p><p>FRANCUSKA: Lloris, Sissoko, Upamecano, Mendy, Hernandez, Legnet, Kante (od 63. Camavinga), Nzonzi, Ben Yedder (od 63. Giroud), Griezmann (od 78. Fekir), Martial. Izbornik Didier Deschamps</p><p>HRVATSKA: Livaković - Uremović (od 57. Vida), Lovren, Ćaleta Car, Melnjak - Brozović, Kovačić - Rebić (od 46. Brekalo), Vlašić, Perišić (od 66. Pašalić) - Kramarić. Izbornik Zlatko Dalić</p><h2>Hrvatska vs Francuska u mlađim uzrastima</h2><p>Ni tu nema sreće: u posljednjih osam godina triput su se hrvatski i francuski klinci sučeljavali na Euru do 19 godina i sva tri puta pobijedila je Francuska.</p><p>Godine 2010. bio je to polufinale, Hrvatska je u 4. minuti povela golom <strong>Ademija</strong>, ali su Kakuta u 37. i Bakambu u 83. preokrenuli, a Francuzi su - kao domaćini - osvojili pehar svladavši i u finalu Španjolsku.</p><p>Na tom je Euru Španjolac Dani Pacheco završio kao prvi strijelac s tri gola, a drugo su mjesto podijelili <strong>Zvonko Pamić</strong>, te Francuzi Alexandre Lacazette i Cedric Bakambu.</p><p>Iz današnjega kadra za Francuze je igrao Griezmann (2 gola), a za Hrvatsku <strong>Kramarić</strong>.</p><p>Na Euru 2012. u skupini su svi pobijedili Srbiju (Hrvatska s 3-0), Hrvatska je remizirala s Englezima (1-1, Pavičić zabio), Engleska je pobijedila Francusku s 2-1 (strijelac je bio i Kane), a male kockaste od prolaska skupine izbacio je poraz 1-0 od Francuza. Jedini je strijelac bio Foulyuier.</p><p>Da bi na Euru 2016. jaka hrvatska generacija '98. godišta upisala sva tri poraza u skupini s Engleskom, Francuskom i Nizozemskom, a protiv Francuza je bilo 2-0 golovima Augustina i Mbappea. Nitko iz te generacije kockastih nije bio na SP-u.</p><p>Ali ova je generacija već porušila tolike rekorde, dostignuća, da može i taj grozno loš niz s Francuzima. Još jedan do vječnosti...</p>