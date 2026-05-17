MIHAEL KELAVA

Zabio je 395 golova kao klinac. Debitirao za Goricu sa 16 godina

Piše Luka Tunjić,
Foto: HNK Gorica/Igor Soban/Pixsell

Mihael Kelava je na travnjak istrčao sa 16 godina, 11 mjeseci i 17 dana, a najmlađi je ove sezone u HNL-u Osijekov Jakov Dedić, koji je u veljači debitirao sa 16 godina i pet mjeseci

U susretu 35. kola HNL-a Gorica je u subotu pred domaćim  navijačima s lakoćom sredila Osijek (2-0). Sve je bilo riješeno u prvih 12 minuta utakmice, kada su mrežu "bijelo-plavih" zatresli Bruno Bogojević i Ante Erceg. Time je Gorica došla do 11. pobjede u HNL-u ove sezone, a  istaknimo kako je Mario Carević dao šansu i talentiranom junioru Gorice, 16-godišnjem kadetu Mihaelu Kelavi.

Sažetak Gorica-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kelava je jedan od najtalentiranijih mladih igrača Gorice, taj status potvrđuje i 13 nastupa za Hrvatsku U-17 reprezentaciju, a ulaskom u igru u 89. minuti postao je četvrti najmlađi tinejdžer koji je ove sezone zaigrao u prvoj hrvatskoj ligi. Bio je predvodnik generacije 2009. godišta uz Frigana, Echua, Kožinu i ostale pionire Gorice koji su osvojili naslov prvaka u sezoni 2023./24.

Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...
Carević uoči Osijeka: Prvenstvo nije gotovo. Možemo napraviti pomak. Moramo biti na razini

Prema dostupnim podacima iz HNS-ova sustava Semafor, Kelava je u dosadašnjoj klupskoj karijeri postigao ukupno 395 golova u svim uzrastima. Svoju klasu pokazao je u svim uzrastima, u zagićima je zabio 63 gola u 25 nastupa za Stubicu, a ove je sezone kao kadet postigao sedam golova za juniore Gorice. 

Foto: HNK Gorica

Inače igra na poziciji napadačkog veznjaka, a zabio je i dva gola u službenim utakmicama za U-17 reprezentaciju. Na travnjak je istrčao sa 16 godina, 11 mjeseci i 17 dana, a najmlađi je ove sezone Osijekov Jakov Dedić, koji je u veljači debitirao sa 16 godina i pet mjeseci. Tu su još Nik Škafar Žužić iz Istre (16 godina, 8 mjeseci) i Cardoso Varela iz Dinama (16 godina, 9 mjeseci). 

A sad ostaje za vidjeti na kojem će mjestu sezonu završiti momčad Marija Carevića, koja se pobjedom popela na sedmo mjesto HNL-a, ali s istim brojem bodova kao i Slaven koji tek mora odigrati svoju utakmicu 35. kola. 

