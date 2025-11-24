Fruk otkrio kako je dobio ime i dodao: 'Zabio sam hat-trick, a tata me pitao kad ću se ošišati'

Toni Fruk (24) odigrao je utakmicu za pamćenje u Jadranskom derbiju u 14. kolu HNL-a. Rijeka je deklasirala Hajduk 5-0, a hrvatski reprezentativac i najbolji igrač momčadi s Rujevice zabio je hat-trick uz asistenciju za gol Luke Menala, koji je potvrdio povijesno visoku pobjedu kluba s Kvarnera.

Fruk je u ponedjeljak ujutro gostovao u radijskoj emisiji HRT-a naziva 'Pod stijenama Kantride'. Tamo je otkrio dojmove nakon velike pobjede i sjajne utakmice, ali i neke anegdote, poput toga po kome je dobio ime Toni.

- Dojmovi su se slegnuli i prošla je euforija od derbija. Normalno da nas je držalo veselje, puno nam je značila pobjeda i znamo koliko je značila navijačima. Ali, moramo biti svjesni i realni situacije. Nismo napravili ništa osim što smo osvojili tri boda. Ova utakmica mora biti putokaz za dalje kako bi uhvatili taj kontinuitet koji nam nedostaje. Sretni smo velikom pobjedom i sad smo puni samopouzdanja - rekao je Fruk te nastavio...

- Svjesni smo da moramo nastaviti s dobrim rezultatima, i drugi igraju te osvajaju bodove. Ne smijemo si dozvoliti takve oscilacije iz utakmice u utakmicu, posebno jer nas čeka veliki ritam u narednim tjednima. Na Maksimiru smo igrali stvarno dobro, u Varaždinu smo imali skoro 30 udaraca... Ponekad nećete zabiti pet golova. Moramo popraviti realizaciju, sad nam je sve ulazilo, moramo tako nastaviti. Vjerujem da ćemo uhvatiti kontinuitet, to je ono što nam nedostaje.

Utakmica se odigrala u izazovnim vremenskim uvjetima.

- Ovo mi je najbrži hattrick u karijeri. Uoči utakmice dogovarali smo kako ćemo krenuti. Nismo mogli birati i stranu i loptu, čekala nas je bolja strana. Uoči utakmice se pisalo i o odgodi, nismo htjeli da nas to poremeti. Igrali smo i po dvostruko gorim uvjetima ove sezone, često i treniramo po takvim uvjetima. Uopće nije bilo strašno kao što su neki ljudi najavljivali. Bilo je jako hladno i teško za disati, to su rekli i moji suigrači. Bolje smo se snašli i bili agresivni od prve minute. Ušla su mi sva tri prva udarca.

Potvrdio je kako je spremio i potpisao loptu s kojom je zabio hat-trick, a zatim je komentirao izjavu stopera Hajduka Zvonimira Šarlije, koji je rekao da je Fruk prerastao HNL.

- Takve izjave grade međusobno poštovanje. Sretan sam i lijepo je to čuti, sigurno ljepše nego da se vrijeđamo i tučemo na terenu. Nisam ni primijetio da nije bilo kartona, bila je otvorena utakmica, bez puno duela, možda i radi uvjeta.

Fruk: Imena ništa ne znače u Europi

Najavio je četvrto kolo Konferencijske lige i susret protiv ciparskog AEK-a, koji je pobijedio engleskog predstavnika Crystal Palace.

- Vidjeli smo da imena ništa ne znače u ovom europskom formatu. Pobjedu izvuče onaj koji je više želi. I na Gibraltaru smo vidjeli koliko opasno može biti u ovom natjecanju. Igramo (protiv AEK-a, op. a.) na Rujevici i želimo riješiti pitanje prolaska u nadolazeće dvije utakmice. Bit će jako teško jer rijetko igramo s tim protivnicima, ne poznajemo ih dobro kao klubove u HNL-u. U Gibraltaru nismo bili na razini. Imali smo vodstvo i sve u svojim rukama, a na kraju smo bili kažnjeni.

Na Fruka sve više računa izbornik Zlatko Dalić.

- Ponosan sam što sam dio reprezentacije, to je san svakog nogometaša. Puno mi znači što sam stalno s 'vatrenima', skupio sam već par ciklusa i nastupa. Tamo su igrači koji su na puno većoj razini od mene. Zato se trudim upijati od njih svakim korakom. To je jako lijepo i bogato iskustvo, dat ću sve od sebe da se tamo zadržim što dulje. Svjetsko prvenstvo? Ostalo je puno vremena, dat ću sve od sebe da osiguram poziv.

Poznata je anegdota kako je Fruk uoči prošlosezonske pobjede nad Dinamom od 4-0 proveo nekoliko dana kod kuće. Tada ga je otac poslao u šumu sa zadatkom da tovari drva. Ta je priča potaknula Fruka da otkrije što mu je otac rekao nakon pobjede nad Hajdukom...

- Uvijek ima nekakvu kritiku, haha! Nakon Hajduka me pitao: 'Dobro, kad ćeš se više ošišati?' - ispričao je Fruk.

A otkrio je i da je ime dobio po poznatom hrvatskom pjevaču.

- Moja majka jako je voljela Tonija Cetinskog, pa sam dobio ime po njemu. Ali, ja nemam glas poput njega, haha - zaključio je dobro raspoloženi adut Rijeke.