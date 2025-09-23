Obavijesti

Zablistao protiv bivše momčadi za prvu pobjedu. Krilo nije bilo 'na mapi' pa proigralo u derbiju

Piše Fabijan Hrnčić,
Zablistao protiv bivše momčadi za prvu pobjedu. Krilo nije bilo 'na mapi' pa proigralo u derbiju
Jakov Puljić bio je odličan u napadu Vukovara protiv Rijeke (3-2) i donio na istok Hrvatske prvu HNL pobjedu ikad, a pomalo zaboravljeni Arber Hoxha briljirao je u dresu Dinama (0-2) u najvećem hrvatskom derbiju

Sedmo kolo HNL-a otvoreno je najvećim hrvatskim derbijem, a zatvoreno prvom pobjedom Vukovaraca ikad u HNL-u, kao i nastavkom slabih partija aktualnog hrvatskog prvaka. No, krenimo redom.

