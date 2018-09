Zaboravili da postoji?! Bašića nema u EL zbog nemara kluba

Toma Bašić (21) ovog je ljeta iz Hajduka prešao u Bordeaux nakon što je Francuzima propao prvi plan - dovođenje Rijekog kapetana Filipa Bradarića koji je ipak završio u Cagliariju.

Bašića klub postepeno uvodi u ritam, a jedan od bezbolnijih načina za klubove je kaljenje igrača kroz Europsku ligu.

Tu Tome, barem ove polusezone, neće biti. I to iz bizarnog razloga.

Predsjednik kluba Martin priznao je kako su Bašića zaboravili prijaviti za Europsku ligu iako ima pravo nastupa!

😳 What a month for Toma Basic



✍️ 8th Aug: Signs for Bordeaux



👀 7th Sep: Left out of #UEL squad



🤣 Bordeaux President admits the Croatian midfielder was accidentaly left out of their Europa League squad list because they forgot to add him pic.twitter.com/F3tgTpkdzU