Zaboravite igru, natočite čašu šampanjca i uživajmo zajedno!

Dok je Ivan Rakitić prilazio lopti, dolje na klupi, Zlatko Dalić bio je na rubu srčanog udara. A Mario Mandžukić već je bio toliko lud da je počeo gristi dres. Ivica Olić i Goran Vukojević držali su se krajnjim naporima. Gore na tribinama da je netko i pao od infarkta, vjerojatno ga nitko ne bi dirao. Bit će vremena. Ionako mu nema pomoći. Takva je bila atmosfera uoči Raketina udarca.

Nitko ne može zaustaviti najveće, ne možeš ih čak ni usporiti, možeš samo gledati kako prolaze pored tebe. I zapljeskati. I to je jedino što su Danci mogli učiniti. Jer Hrvatsku u Rusiji nitko i ništa ne može zaustaviti. Sve frustracije u posljednjih 20 godina, od Turske, Francuske, Meksika, Portugala...

Ma sve boli i suze koje smo isplakali u posljednjih dvadeset godina s Hrvatskom, sve su stigle na naplatu ove prekrasne ruske večeri. Ima pravde. Ne ukaže se odveć često, ali se ipak ukaže... U veličanstvenoj ruskoj večeri pravda je pobijedila. Jer ako smo već primili slučajni gol u 58. sekundi, onda je pravedno da isti takav i zabijemo. Jer ako smo u Austriji nakon produžetaka i penala ispali od Turske, onda je bio red da ovdje nakon penala pobijedimo. Bila je to utakmica karijere za Zlatka Dalića, Luku Modrića, Ivana Rakitića...

Oprostite na euforiji, ali ova Hrvatska može jako daleko, može tamo gdje je prije 20 godina bila ona Šukerova i Bobanova. Vidjeli su to svi na stadionu i zapljeskali Dalićevom čudu. Jer Hrvatska je hit u Rusiji. Zašto su svi poludjeli za Hrvatskom? Ponekad, ali samo ponekad, život se namjesti tako da izdaleka izgleda kao da ima smisla.

A na SP-u u Rusiji sve ima smisla. Od prvog kola i pobjede protiv Nigerije, nogometne lekcije Messiju i društvu, pobjede s devet novih igrača protiv Islanda pa do ulaska među osam najboljih. I ako tražite junaka ove čarobne ruske večeri onda ga potražite u liku Zlatka Dalića. Jer sve poteze koje vuče s klupe, radi fantastično.

Nije to bila utakmica za pamćenje, barem ne po igri. Na trenutke je čak bila i jako dosadna. Dosta stvari tu nije 'štimalo', nije to bio pravi Luka Modrić, nisu to bili ni pravi Perišić i Rakitić. No i to je odličan znak. Jer čak i kad dirigent nema svoju večer, kad zakažu palice, orkestar odsvira kako treba. Ovo je svjetsko prvenstvo, ovdje prolaze samo najbolji. A Hrvatska je u tom društvu...

I kad vidite suze na licima Modrića, Lovrena, Vrsaljka i Rakete nakon utakmice, onda znate koliko im ova pobjeda znači. Jer, nije to bila lagana utakmica, s druge strane je bio protivnik kojeg je cijela Hrvatska unaprijed sahranila. Momčad koja je pred Hrvatskom trebala skinuti gaće i za koju smo unaprijed ohladili šampanjac. I nemojte se zamarati dojmom, budite sigurni da bi Argentinci, Nijemci, Španjolci i Portugalci sve dali da su još na prvenstvu.Ma kakav dojam, tko vas pita za dojam kad ste među osam na svijetu...

A Hrvatska je među osam. I to je jedini pravi dojam. Da, mi smo među osam najboljih reprezentacija svijeta. I tu ne mislimo stati. Ne, gospodo, idemo i korak dalje. U to budite uvjereni. Jer Rusija ni po čemu nije bolja od Hrvatske. A mi pobjeđujemo i kad nam ne ide, kad nas svi otpišu...

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.