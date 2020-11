Zaboravljena godina u Sevilli sa Šukerom: 'Gledao sam ga u sobi kao klinac, a onda me nazvao'

<p>Pokojni <strong>Diego Armando Maradona</strong> imao je taj nestvaran dodir i kretnje od kojih se mnogima vrtjelo u glavi. To božansko ljepilo kojim je vezao loptu za kopačku kad god bi ju imao u nogama. Ništa drugo do li dar svevišnji. Jer to se ne uči. Imaš ili nemaš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Maradonino nasljedstvo</strong></p><p>A on je imao sve - i kada je u rekordnom transferu stigao u Europu došavši u Barcelonu i kada je stvorio legendu u Napoliju, koji prije njegove ere nikada nije bio prvak. Podno Vezuva i dan-danas rađaju se djeca s njegovim imenom, a ulice su prošarane Maradoninim muralima.</p><p>Napoliju je donio dva naslova talijanskog prvaka i jedan prosječan klub uzdigao u visine. Međutim, privatni problemi i skandali s kokainom doveli su do preranog rastanka u raspletu događaja koji do dana današnjeg vežu... <strong>Sevillu i AC Milan</strong>.</p><p>Pomalo čudno jer Maradona nikad nije igrao za 'rossonere', osim što ga je bilo "najteže za čuvati od svih igrača koji su hodali zemljom". Riječi su to najboljeg stoperskog tandema u povijesti <strong>Franca Baresija i Paola Maldinija</strong>, tada kapetana i zamjenika neprobojnog Sacchijevog bedema koji je osvojio sve što se osvojiti može.</p><p>Maradona je te 1992. bio u limbu, služio je kaznu zbog kokaina i imao je zabranu igranja nogometa na svjetskoj razini, a Napoli ga nije htio pustiti. Tek nakon intervencije Fife, petosatnog sastanka Seppa Blattera i čelnika te intervencije <strong>Silvia Berlusconija</strong>, Maradona se vratio na nogometne travnjake gdje i pripada.</p><p>Berlusconijeva medijska kompanija pokrila je većinu iznosa od oko pet milijuna eura kako bi Diego karijeru nastavio u Andaluziji. Idućih godinu dana Božja ruka nosila je slavni dres Španjolaca.</p><p>A tamo su ga dočekali kao božanstvo. Sevilla je sezonu ranije završila u donjem dijelu tablice i surova realnost bila je borba Reala i Barcelone na vrhu idućih nekoliko sezona. Trener Seville <strong>Carlos Bilardo </strong>imao je samo jednu misiju - dovesti Maradonu i u tom je uspio stvorivši neraskidivu vezu kluba s Milanom koja traje i danas.</p><p>U zaboravljenoj godini u Sevilli svlačionicu je dijelio s <strong>Davorom Šukerom </strong>i igračima poput <strong>Diega Simeonea, Rafe Paza, Ricarda Gonzaleza Banga ili Ramona Monchija</strong>, koji će kasnije postati sportski direktor svjetske klase.</p><p>- Gledao sam Maradonu na TV-u u svojoj sobi kao klinac. Samo najednom, našao sam se s njim u svlačionici, na treningu, zajedno smo doručkovali... Nadao sam se da će me naučiti barem nešto i onda me odjednom nazvao - ispričao je <strong>Davor Šuker</strong>.</p><p>- Rekao je: "Ne želim da trčiš na stranu. Spusti glavu, trči prema golmanu i dat ću ti je tamo." Jako malo igrača na svijetu moglo je reći tako nešto, ali on je mogao. I ako pogledate sve moje golove u Sevilli, svi su došli na isti način. Sjećat ću se toga zauvijek.</p><p>Maradonin pothvat u Sevilli završio je neslavno. U posljednjoj utakmici sezone u kojoj su Andalužani remizirali s Burgosom 1-1, Bilardo je izvadio svoju zvijezdu pa se suočio sa salvom uvreda. Maradona nikad više nije zaigrao za Sevillu, a klub je završio na razočaravajućem sedmom mjestu i ostao bez Europe. Dvadeset i šest utakmica te pet golova u dresu 'rojiblancosa' ostali su samo sjećanje u zaboravljenoj godini Maradonine Seville.</p>