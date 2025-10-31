FOTO Zaboravljeni Francuz opet trenira! Priključio se momčadi Dinama nakon dugo vremena

Priča oko Ronaëla Pierrea-Gabriela (27) pomalo je misteriozna. Već je neko vrijeme van terena, ove sezone nije još nastupio, ali pričom na Instagramu kako trenira pokazao je da se polako vraća u pogon.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja! | Video: 24sata/pixsell

Zanimljivo, popularni RPG se oglasio na Instagramu tijekom četvrtka, ali je nedugo nakon objave istu obrisao.

Foto: Instagram

"Uskoro se vraćam dati sve što imam od sebe, to je Božja volja", napisao je u obrisanoj objavi. Posljednju objavu na Instagramu koja je ostala na profilu imao je u siječnju.

Foto: Instagram

Naime, "modri" su se našli u problemima na poziciji desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića, a Pierrea-Gabriela su prošle sezone mnogi vidjeli kao dugoročno rješenje na toj poziciji. Ipak, ove sezone još nijednom nije nastupio, a klub ga nije prijavio za Europsku ligu.

Štoviše, Pierre-Gabriel je posljednji put u zapisniku momčadi bio 2. kolovoza za dvoboj protiv Osijeka. Od tada je njegov status obavijen velom tajne.

Ugovor s Dinamom istječe mu u ljeto 2026. i vrlo vjerojatno neće biti produljenja suradnje, ali bit će zanimljivo hoće li Mario Kovačević u nastavku sezone koristiti polivalentnog beka, s obzirom na probleme na tim pozicijama.

Radomlje: Prijateljska utakmica Ujpest - GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Francuz je u Dinamo stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač, a za zagrebački klub je odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.