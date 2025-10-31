Francuz je u Dinamo stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač, a za zagrebački klub je odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura
FOTO Zaboravljeni Francuz opet trenira! Priključio se momčadi Dinama nakon dugo vremena
Priča oko Ronaëla Pierrea-Gabriela (27) pomalo je misteriozna. Već je neko vrijeme van terena, ove sezone nije još nastupio, ali pričom na Instagramu kako trenira pokazao je da se polako vraća u pogon.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Zanimljivo, popularni RPG se oglasio na Instagramu tijekom četvrtka, ali je nedugo nakon objave istu obrisao.
"Uskoro se vraćam dati sve što imam od sebe, to je Božja volja", napisao je u obrisanoj objavi. Posljednju objavu na Instagramu koja je ostala na profilu imao je u siječnju.
Naime, "modri" su se našli u problemima na poziciji desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića, a Pierrea-Gabriela su prošle sezone mnogi vidjeli kao dugoročno rješenje na toj poziciji. Ipak, ove sezone još nijednom nije nastupio, a klub ga nije prijavio za Europsku ligu.
Štoviše, Pierre-Gabriel je posljednji put u zapisniku momčadi bio 2. kolovoza za dvoboj protiv Osijeka. Od tada je njegov status obavijen velom tajne.
Ugovor s Dinamom istječe mu u ljeto 2026. i vrlo vjerojatno neće biti produljenja suradnje, ali bit će zanimljivo hoće li Mario Kovačević u nastavku sezone koristiti polivalentnog beka, s obzirom na probleme na tim pozicijama.
Francuz je u Dinamo stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač, a za zagrebački klub je odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+