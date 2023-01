Zabrinjava ozljeda hrvatskog otkrića, izbornik Horvat je najavio: Napast ćemo Dansku!

Nakon teškog poraza od Egipta (30-21) koji je cijelu naciju gurnuo u negativu i crnilo, utakmica protiv SAD-a stigla je kao naručena za naše rukometaše. Napunili su se samopouzdanjem, uigravali obranu koja je trebala biti naše oružje na ovome turniru, a neki igrači poput Josipa Šarca i Igora Karačića su se raspucali i pokazali da Hrvatska itekako ima što pokazati na Svjetskom prvenstvu.

U utorak u posljednjem kolu prvog kruga čeka nas dvoboj protiv Maroka. Kao i protiv SAD-a, pitanje je samo s koliko ćemo razlike pobijediti, no oči su uprte u Malmö gdje nas već u četvrtak čeka dvoboj protiv aktualnih svjetskih prvaka Danaca. Ako želimo ostati u igri za četvrtfinale, taj susret moramo pobijediti. Izbora nema. A nakon SAD-a je barem optimizam nešto veći.

- Mislim da nam je trebala jedna pobjeda da krenemo u pozitivu i da poboljšavamo neke stvari. Nije bilo idealno, da se odmah razumijemo, ali krenuli smo prema naprijed. Moramo psihički doći spremni u Malmö i zato je važno da posao koji nam je preostao ovdje odradimo maksimalno - rekao je izbornik Hrvoje Horvat dan nakon pobjede.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Obrana 5-1 je ona koju je Lino Červar najavljivao uoči prvenstva kao oružje kojim ćemo uništavati protivnike, no protiv Egipta ju nismo ni igrali. Uz neke manjkavosti, naši rukometaši su je prezentirali protiv SAD-a.

- Prvu utakmicu smo otvorili sa 6-0, Šunjić nam je otpao, a Dino Slavić, kojem je to bila prva utakmica, sigurnije se osjeća kada ispred sebe ima Gojuna i Musu. Pokušali smo mu pomoći. U 5-1 s Duvnjakom imamo obranu koja nudi nekakve šanse i nama, ali i protivniku. No, možemo natjerati protivnika na greške i to nas vodi. Obrana kakva god mora biti pokretljiva, a ne čekati reakciju napadača, jer onda smo imali problem koji nam se dogodio protiv Egipta.

Kauboji su se za prvenstvo spremali protiv Italije, Izraela, Sjeverne Makedonije. Jesmo li trebali izabrati jače protivnike, razine Egipta?

- Odradili smo dobre pripreme, zadovoljavajuće utakmice, ali osnovno je da ne možeš zabiti dva gola u jednom napadu, nismo imali strpljenja. Mi smo se od straha od neuspjeha vraćali korak nazad i dogodilo se to što se dogodilo protiv Egipta.

Foto: PIXSELL

U ovome trenutku je dojam kao da je Danska nekoliko koplja iznad nas. Uostalom, pokazale su to i dvije posljednje utakmice na SP-u i Euru, kojima su nas izbacili iz igre za plasman dalje. No, izbora nemamo, moramo ih pobijediti.

- Mi ne da možemo nego ćemo napasti Dansku. Ali još nam je prerano razgovarati o tome. Koncentrirani smo na ovaj posao u Jonkopingu. Trebamo sad pričati o Maroku koji je treća selekcija na kontinentu. Imaju dva igrača dobra u igri 1 na 1, imaju srednjaka koji dobro igra s pivotom, dobrog šutera na lijevom vanjskom. Moramo biti maksimalno ozbiljni. Startat ćemo sa 5-1 zonom, tjerati protivnika na greške i brze šuteve.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Zvonimir Srna je protiv SAD-a završio na tribinama, a u njegove tenisice uskočio je Josip Šarac. I pokazalo se to punim pogotkom. No, zabrinjava ozljeda zgloba koju je zaradio upravo protiv Amerikanaca. Kao da nemamo dovoljno problema s ozljedama.

- Ovisimo o medicinskoj službi. Šarac ima problem sa zglobom od SAD-a, Srna s rukom. Šunjića smo prijavili kao 18. u sastav, dosad smo imali 17 prijavljenih, pa ćemo vidjeti uoči same utakmice. Znate da se kod nas ništa ne može predvidjeti.

Može li Egipat pobijediti Dansku i tako nam pripomoći?

- Sve je moguće. Mi ćemo ostati koncentrirani na sebe i to nam je prioritet u ovom trenutku – zaključio je Hrvoje Horvat.

Golman Dino Slavić ističe kako u utakmici protiv Maroka on i suigrači trebaju ponoviti neke dobre stvari koje su radili u utakmici protiv SAD-a.

- Jučer je dobro funkcionirala 5-1 i 6-0 obrana i odmah sam i ja na golu bio sigurniji. Zabili smo neke lake golove iz kontre i polukontre. Maroko ima nekoliko dobrih igrača, pokušavaju zabiti što više lakih golova, na to se moramo spremiti. Mi smo se u utakmici protiv SAD-a dobro vraćali i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu - rekao je Slavić.

Lovro Mihić ističe kako je dvoboj protiv Maroka zadnja utakmica u skupini koju treba dobro odraditi prije nastavka prvenstva.

- Imamo novu utakmicu sutra, moramo se dobro pripremiti i odmoriti. Jučer smo odradili vrlo dobru utakmicu, bili smo ozbiljni u obrani, mislim da smo i u tranziciji prema naprijed i prema nazad dobro doradili posao. To je još jedna utakmica kao priprema za drugi krug i moramo odraditi posao najbolje što je moguće. Znamo kako oni igraju, imaju dublju obranu, moramo pripremiti što ćemo raditi, dogovoriti se i mislim da onda neće biti problema - zaključio je Mihić.

Najčitaniji članci