Obavijesti

Sport

Komentari 7
KOMENTAR PLUS+

Nove muke po Garciji: Hajduk opasno visio kod četvrtoligaša, da nije bilo Marka Livaje...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Nove muke po Garciji: Hajduk opasno visio kod četvrtoligaša, da nije bilo Marka Livaje...
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je na koncu slavio u Koprivnici 4-1 i plasirao se u osminu finala Kupa gdje ih čeka Cibalija, ali konačan rezultat ne oslikava pravo stanje stvari, i činjenicu da je Koprivnica s igračem manje gubila tek jedan gol razlike u 83. minuti

Hajduk nikad nije posrnuo u ranoj fazi Kup natjecanja, a tu je tradiciju zadržao i nakon gostovanja u Koprivnici, gdje je u okviru šesnaestine finala Kupa slavio protiv istoimenog kluba (4-1). Ali jednako tako nismo do sada vidjeli da je jedan četvrtoligaš, koji je igrao s igračem manje sedamdesetak minuta, pritisnuo Hajduk do te mjere da su do 83. minute imali minimalan rezultatski zaostatak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025