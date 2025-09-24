Hajduk je na koncu slavio u Koprivnici 4-1 i plasirao se u osminu finala Kupa gdje ih čeka Cibalija, ali konačan rezultat ne oslikava pravo stanje stvari, i činjenicu da je Koprivnica s igračem manje gubila tek jedan gol razlike u 83. minuti
Nove muke po Garciji: Hajduk opasno visio kod četvrtoligaša, da nije bilo Marka Livaje...
Hajduk nikad nije posrnuo u ranoj fazi Kup natjecanja, a tu je tradiciju zadržao i nakon gostovanja u Koprivnici, gdje je u okviru šesnaestine finala Kupa slavio protiv istoimenog kluba (4-1). Ali jednako tako nismo do sada vidjeli da je jedan četvrtoligaš, koji je igrao s igračem manje sedamdesetak minuta, pritisnuo Hajduk do te mjere da su do 83. minute imali minimalan rezultatski zaostatak.
