Zadar bi mogao igrati u drugoj ligi. HNS razmišlja o 'wildcardu'

Postoje 'klubovi od posebnog interesa za hrvatski nogomet', a među njima je i HNK Zadar koji je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu 3. HNL Jug i tako ostao bez prilike za kvalifikacije kojima je mogao ući u drugi rang hrvatskog nogometa. No, tamo bi iduće sezone ipak mogli zaigrati.

Žalili su se HNS-u da su previše spustili kriterije za ulazak te da su licencu dobili neki klubovi koji nemaju ni osnovne uvjete, a Antena Zadar kontaktirala je dopredsjednika HNS-a Antu Vučemilovića Šimunovića s pitanjem u vezi 'posebne pozivnice', odnosno 'wildcarda' kojom Zadar može igrati u drugoj ligi.

- O tome se razmišlja, ako se svi dogovore, jer HNS-u je u interesu da HNK Zadar kao velika nogometna sredina, može kao klub u budućnosti dosta dati za razvoj hrvatskog nogometa. HNS je u pregovorima i s Ministarstvom sporta, kao i s Uredom za sport RH, ujedno i sa HOO, dakle, moramo dobiti suglasnost tih nadležnih državnih institucija, kako bi mogli donijeti odluku - rekao je.

A nova sjednica Izvršnog odbora je 26. lipnja i tad bi trebali donijeti konačnu odluku.

- Kad govorimo o razvoju i budućnosti hrvatskog nogometa, onda u svakom slučaju vidimo HNK Zadar u višem rangu natjecanja! Govorim to i zbog toga, jer je Zadar grad s više od 50 tisuća stanovnika, a i to nam je od važnosti. NK Međimurje, NK Trnje Zagreb, NK Hrvatski Vitez Posedarje i NK Marsonia igrat će dodatne kvalifikacije za popunu druge lige, a pitanje je kako će se u to sve 'umiješati' Zadrani.

