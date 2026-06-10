Zadar i Cibona igraju majstoricu za prvaka. Evo gdje ju gledati

Zadar ili Cibona, tko će biti prvak Hrvatske? Odgovor stiže u danas navečer u Dvorani Krešimir Ćosić, gdje će veliki rivali odigrati majstoricu finala doigravanja Premijer lige. Posljednja utakmica sezone počinje u 20.15 sati, uz izravan prijenos na MAXSportu 1.

Finalna serija ponudila je sve što se od ovakvog rivalstva moglo očekivati. Cibona je odmah na startu šokirala Zadar gostujućom pobjedom 74-72, a momčad Danijela Jusupa potom je žestoko odgovorila i u drugoj utakmici slavila 92-57. Zadar je u trećem susretu u Draženovu domu pobijedio 87-70 i poveo 2-1, no Cibona je u četvrtoj utakmici uzvratila pobjedom 73-67 te izborila odlučujući dvoboj.

Zadrani u majstoricu ulaze kao domaćini i favoriti, ali Cibona je već pokazala da može izdržati pritisak i odgovoriti na intenzitet aktualnog prvaka. Zagrepčani imaju 20 naslova prvaka Hrvatske, dok Zadar lovi sedmi naslov, odnosno četvrti uzastopni. Tri posljednja osvojio je pod vodstvom Jusupa. Kapetan Zadra Marko Ramljak svjestan je da njegovu momčad čeka najteži mogući završetak sezone.

- Teška serija, svaka utakmica je priča za sebe. Nadam se da ćemo uspjeti ponoviti drugu i treću utakmicu kada smo bili pravi na energetskoj razini i u duelima. U posljednjim utakmicama bili smo malo ispuhani, oni su ušli čvrsto, ali na nama je da budemo pravi pred našim navijačima. Bit je da budemo energetski na potrebnoj razini, a onda mogu doći taktičke stvari na naplatu. Dat ćemo sve od sebe da dignemo novu kantu i pred ovim navijačima priredimo još jedan lijep kraj sezone - rekao je Ramljak.

Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Naglasio je da ga ne iznenađuje Cibonin odgovor u seriji, iako su "vukovi" u doigravanju imali dvije utakmice više.

- Ne iznenađuje me. Duga je sezona i ne može se usporediti to što su oni odigrali utakmicu više u četvrtfinalu i polufinalu s našim kilometrima i brojem utakmica kroz cijelu sezonu. U nas je puno veća potrošnja i zamor materijala u ovom dijelu sezone. Moramo ići posjed po posjed, biti smireni i koncentrirani - dodao je kapetan Zadra.

Jusup uoči majstorice ne očekuje velika taktička iznenađenja. Zadar i Cibona ove sezone dobro se poznaju, a trener domaćina smatra da će ključ ponovno biti u energiji, skoku i obrani.

- Na prvom mjestu je energija, to je prvi preduvjet, a tek onda dolaze taktika i sve ostalo. Koncentracija u obrani i skoku bit će izuzetno važna, posebice obrana pick&rolla i Robersona. Radimo pripremu za to i vidjet ćemo kako ćemo odgovoriti. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo - rekao je Jusup.

Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cibona u Zadar dolazi rasterećenija, ali s jasnom vjerom da može još jednom iznenaditi. Trener Ivan Rudež ističe da njegova momčad mora ponoviti obrambeni pristup iz četvrte utakmice, ali i popraviti kontrolu skoka.

- Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati obrambeni skok. Čeka nas puna dvorana i intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje - rekao je Rudež.

Jedan od važnih Ciboninih igrača u ovoj seriji, Jan Palokaj, smatra da je majstorica najljepše što sport može ponuditi.

- Peta utakmica finala nešto je najljepše što sport može ponuditi. Očekuje nas puno tenzija, ali i sjajna atmosfera u Zadru. Mi ćemo biti spremni. Znamo što nas je dovelo dovde, znamo što nas tamo čeka i svjesni smo na koji način možemo tražiti svoju priliku. Vjerujem u ovu skupinu momaka i stručni stožer. Dat ćemo maksimum i ostaviti sve na parketu. Vjere, borbenosti i požrtvovnosti sigurno neće nedostajati - istaknuo je Palokaj.

Cibona je posljednji naslov prvaka osvojila 2022. godine, također protiv Zadra, ali tada u "majstorici" u Draženovu domu. Danas je od te momčadi u sastavu još samo kapetan Krešimir Radovčić.