Zadar ima momčad i za više od ostanka: Stigao igrač iz Srbije

Nakon što je ostanak potpisao Petar Marić s kojim su zaključene vanjske pozicije, Zadar je zatvorio i unutarnje sa Stefanom Fundićem (25).

Pregovori su se vodili nekoliko dana, Fundićevim menadžerom Miškom Ražnatovićem koji je svog igrača iz Mege proslijedio u Zadar. Očito je procijenio da tu još može napredovati i da će Ražnatović i igrač od toga profitirati.

Fizikalijama dojmljivi Fundić (7,1 poen, 5,3 skoka prošle sezone), koji je primarno krilni centar, može dati ruku i kao "undersized" petica (200 cm), što znači da će u Nazorovu sustavu biti back-up opcija za Ivanova i Farra.

Nazor sada, a realno i prije Fundića, ima u rukama momčad koja ne bi trebala proživljavati prošlosezonsku sudbinu i kockati se do posljednjeg napada s ostankom u ligi. Makar, morat će to sve uigrati jer "pod peku" su uz Farra i Ivanova stigli još Allen, Junaković, Palojak, Uljarević, Siriščević, Gilbert, Vujičić...

