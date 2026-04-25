Zadar je prije 40 godina izveo čudo: 'Nokautirao sam navijača Cibone i isprovocirao Dražena'
Zadrani će sutra proslaviti 40. godišnjicu naslova jugoslavenskog prvaka, kad su pobijedili Cibonu i Dražena. Legendarni trener Vlade Đurović otkrio nam je nikad ispričane priče
Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, uzrečica je kojom se posebno diče stanovnici ovog grada. I zaista, mnoge košarkaške čarobnjake Zadar je podario i brojne titule osvojio, ali niti jedna nije ušla u legendu kao ona iz 1986. godine kada je u finalu jugoslavenskog prvenstva pala moćna Cibona predvođena Draženom Petrovićem.