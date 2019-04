Zadar u egalu svladao Šibenik, Cedevita lagano protiv Cibone

Posljednjim kolom prvog dijela sezona hrvatske košarkaške Premijer lige stiže i doigravanje.

A posljednje, 22. kolo imalo je posebnu poslasticu - dalmatinski derbi Zadra i Šibenika. Zadrani su na Baldekin stigli kao favoriti nakon debakla kojeg su doživjeli protiv makedonskog MZT-a na Višnjiku u utakmici za ostanak u ABA ligi, a svoju ulogu - baš i nisu opravdali usprkos pobjedi 73-70.

Šibenik je jače krenuo u utakmicu na krilima domaće mladosti, krila Tonija Nakića i razigravača Domagoja Šarića i u nekoliko navrata vodio i preko deset razlike, no momčad Ante Nazora ipak je to stigla i vratila utakmicu u egal. Za svaki koš odvijala se prava borba, a presudila je nesportska Paića na 20 sekundi do kraja pri rezultatu 70-70. Najbolji su u redovima Zadra bili Vuković s 12, Brzoja s 11 i Marić s 10 poena, a kod Šibenčana je najviše zabio Paić (16), ali je iz igre šutirao pet od 15. Dvoznamenkasti su još bili Šarić, Mileković, Bašić i Nakić.

Cedevita je u Premijer ligi počela igrati sa prvim sastavom, a ta se momčad lako obračunala s Cibonom 99-84. Najbolji je kod Vitamina bio Elgin Cook s 23 poena, a odličnu je utakmicu odigrao i Murić s 18 poena. Svih 12 igrača upisalo se u strijelce!

Kod vukova se izdvojio Marić sa 16 poena, a solidnu minutažu dobili su i mladi Roko Prkačin (22 minute) i Sandro Rašić (11 minuta) te zabili svaki po sedam poena.

Škrljevo je slavilo protiv Gorice 82-79, Zabok je lako svladao Bosco 97-79 i poslao ga u drugu ligu, a Osijek je u gostima u rapsodiji koševa 103-97 pobijedio Hermes i poslao ga u razigravanje za ostanak. U drugom okršaju Dalmatinaca Split je bio bolji od Alkara 95-79.

Odmah ovaj tjedan kreće i doigravanje, koje se igra na dvije pobjede. U njega je ušlo osam klubova: Zadar, Cibona, Split, Cedevita, Osijek, Gorica, Zabok i Šibenik.

Četvrtfinale odmah donosi ponovne okršaje Zadra i Šibenika, Cibona će igrati sa Zabokom, Split s Goricom, a Cedevita s petoplasiranim Osijekom.