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KRITIZIRALI SU NOVINARE

Zadarski navijači poslali poruku podrške Torcidi: 'Tornado svoju braću nikad ne ostavlja same'

Piše 24sata,
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Zadarski navijači poslali poruku podrške Torcidi: 'Tornado svoju braću nikad ne ostavlja same'
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Tornado je na utakmici Split-Zadar podigao transparent podrške Torcidi i opleo po medijima zbog izvještavanja o incidentima nakon Hajduka i Ajaxa, poručivši da braću ne ostavlja same

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Pripadnici Tornada istaknuli su transparent na košarkaškoj utakmici Splita i Zadra u Premijer ligi kojim su iskazali potporu Torcidi. Na poruci su se osvrnuli na medijsko izvještavanje o događajima koji su uslijedili nakon susreta Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

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- Nek 'novinarska' pera lažu na sve strane, Tornado svoju braću ne ostavlja same, stajalo je na transparentu zadarske navijačke skupine.

Poruka je uslijedila nakon incidenata na utakmici Hajduka i Ajaxa, poslije koje su pojedini pripadnici Torcide dospjeli pod povećalo javnosti i policije zbog navodnog uzvikivanja nacističkih i antisemitskih parola. Tornado je transparentom kritizirao medije i iskazao solidarnost s pripadnicima splitske navijačke skupine.

Torcida je u nedjelju kroz dan objavila priopćenje u kojem je krivila novinare za preuveličavanje njihovog skandiranja. Upozorila je na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde, ističući kako se stvorio skandal bez presedana.

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