'Zadnja dva penala nisam vidio, Engleska ima jedan Kup viška!'

Osigurao je plasman u Ligu prvaka, preko Liverpoola i Tottenhama odveo Chelsea u finale Liga Kupa pa na penale izgubio od Cityja, u svojoj prvoj londonskoj sezoni njegova će momčad sa Arsenalom igrati i finale Europske lige. Na prvu: nije loše. Uopće nije loše.

Ali Maurizio Sarri jednostavno nije legao navijačima Chelseaja. A i njemu prilagodba na Englesku nije najlakše što je prošao u životu.

- Kulturuloške razlike su ogromne i za adaptaciju stvarno treba dosta vremena, ali ne... Zasad ne razmišljam o povratku u Italiju. Sav moj fokus je na finalu Europske lige. Liga Kup smo izgubili na penale, sad smo prošli na penale. To nije stvar treninga i nikad tome ne posvećujem posebnu pažnju. Kad dođe do penala jedino je bitan karakter igrača, a ne jesu li ih vježbali pucati. Iskreno, zadnja dva penala s Eintrachtom nisam ni vidio. Nemam pojma da li je Kepa vrhunski obranio ili ga je lopta pogodila! - pričao je Sarri nakon trilera s Rebićevim Eintrachtom.

Kad ste mijenjali Loftusa-Cheeka cijeli Stamford Bridge vam je ili zviždao ili vas vrijeđao...

- Moji su igrači jednostavno ostali bez goriva. Pa ovdje se po sezoni igra 60 utakmica. Loftusa su uhvatili grčevi, 3-4 lopte zaredom je totalno krivo dodao, vidio sam to i povukao ga s travnjaka. Jednostavno, jel' tako? Previše je utakmica u Engleskoj. Meni je to zanimljivo, kao treneru, ali igrači su strahovito umorni. U engleskom nogometu igra se jedan Kup previše! - talijanski je nogometni tradicionalist lansirao još jednu izjavu koja će engleskim nogometnim tradicionalistima za još "200%" dignuti živac.

- Imali smo desetak minuta lošije igre u drugom poluvremenu, a istinski smo pali u produžecima jer su mi igrači preumorni. Sve na čemu ću raditi do finala s Arsenalom jest vraćanje energije momčadi. Moj Napoli je igrao bolje nego što igra moj Chelsea? A normalno kad tu imam više igrača individualaca nego onih spremnih podrediti se mojem sustavu igranja nogometa. Inače nogomet tu nije puno drukčiji nego u ostalim najjačim europskim ligama i to me uopće ne čudi. Pa skoro svi treneri engleskih klubova su Talijani, Španjolci, Nijemci ili Francuzi! - rekao je Sarri i otišao zapaliti još jednu.

Nema njegove velike ljubavi s publikom i to je jednostavno tako. Jer engleski navijači i talijanski treneri... To su jedne od 'najtvrdoglavijih sorti'.