Zadnji ispit prije Wildera: Fury ponovno u lovu na svjetski vrh

Skoro tri godine nakon što je ujedinio pojase protiv Vladimira Klička, postao čovjek koji je zaustavio jednu od najdominantnijih era u povijesti boksa pa se neočekivano povukao, Tyson Fury (26-0) vratio se pobjedom protiv Sefera Seferija u mančesterskoj Areni.

Moramo biti realni i reći da je pobjeda protiv albanskog boksača bila daleko, daleko od Furyjevih najboljih predstava, no nezahvalno bi bilo očekivati boksačku rapsodiju poslije tri godine izbivanja. 'Kralj Cigana' pobijedio je prekidom u četvrtoj rundi nakon što je Seferijev kut odlučio da je bilo dosta.

No, sada već sve polako sjeda na svoje mjesto. Boksač koji je dva puta pobjeđivao Derecka Chisoru, pobijedio Vinnyja Maddalonea i Christiana Hammera prije meča s Kličkom uhvatio je onaj pravi ritam treninga i svakim danom izgleda sve bolje. I dalje je neporažen te će večeras nastojati produljiti niz na 27 pobjeda.

U Belfastu će boksati protiv Talijana Francesca Pianete (35-4-1), boksača koji je nekad bio izazivač za svjetsku titulu. Prekaljeni majstor plemenite vještine u velikom povratku najavio je samo jedno - detroniziranje trenutnog prvaka Anthonyja Joshue, kojeg je nazvao sramotom za ovaj sport.

- Ono što ćete vidjeti od mene ove subote je teškaški ‘Sugar’ Ray Leonard. Sve manje od toga je neuspjeh. Evo, možete mi suditi po tom komentaru. Teškaški ‘Sugar’ Ray Leonard - rekao je Fury u najavi meča i nastavio:

- Ne mogu spavati po noći od razmišljanja kolika je propalica Anthony Joshua. Samo razmišljam kako ću ga nabiti u vilicu.

Fury, kakav je, odmah je po povratku prozvao ni manje ni više nego Deontaya Wildera, trenutno najopasnijeg boksača današnjice, s kojim je verbalno dogovorio okršaj za Joshuina izazivača.

- Razmišljam i o tome kako bih hladno mogao nokautirati Wildera. Pogodit ću ga tako jako da će se izvrnuti na podu - prokomentirao je.

Normalno, Wilder je jedva dočekao priliku. Joshua ga izbjegava i ne želi potpisati ugovor za najiščekivaniji teškaški meč današnjice. Stoga je hladno i glatko prihvatio Furyjevu 'trash talk' ponudu.

- Šampion je ovdje i nokautirat ću Furyja. Joshua me više ne zanima, on je stara priča. Fury je pravi prvak, a susrest će se s jedinim i aktualnim prvakom. S kraljem, legendom, 'brončanim bombarderom'. Bit će to fantastičan meč - rekao je Wilder.

Tehnički gledano, Fury nikad nije izgubio naslove. Joshua je u sjajnom meču s Kličkom osvojio upražnjene pojase upravo Tysona Furyja, nakon što se Irac iz privatnih razloga odlučio povući.

Pianeta večeras ima male šanse protiv bivšeg svjetskog prvaka. Pobjedom protiv Talijana, Fury je osigurao okršaj s Wilderom. Bit će to sudar titana.