Zadnji vlak za Ligu prvaka? Još godinu dana: Buffon & Chiellini. A dolazi Melo za 72 milijuna €

Buffon ima 42, a Chiellini 35 godina. U Italiji su osvojili sve, repetativno. Buffon je s Azzurrima i svjetski prvak iz 2006., ali u Ligi prvaka najveći im je uspjeh: poraz u finalu. Chielliniju dvaput, Buffonu tri puta

<p>Fenomenalni iskusnici talijanskog prvaka Juventusa, <strong>Gianluigi Buffon</strong> i <strong>Giorgio Chiellini</strong>, potpisali su produljenje ugovora s talijanskim prvoligašem do ljeta 2021. godine, objavljeno je na službenim stranicama kluba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: GIGI JE IKONA CRNO-BIJELIH</strong></p><p>Legendarni vratar Juventusa i bivši vratar talijanske reprezentacije 42-godišnji Buffon, koji je u klubu iz Torina od 2001. godine kada je došao iz Parme, uz kratku pauzu prošle godine kada je bio u PSG-u, za Juventus je odigrao 669 utakmica. </p><p>Kapetan Chiellini, koji će u kolovozu navršiti 36 godina, odan je klubu od 2005. godine i u tom je razdoblju odigrao 509 utakmica u crno-bijelom dresu i zabio 36 golova.</p><p>- Primjeri na terenu i u svlačionici, vođe, nositelji crno-bijelog DNK, koji se oblači kao druga koža. Bianconeri uvijek. Zauvijek - stoji na Juventusovim stranicama.</p><p>Iako su s Juventusom osvojili brojne talijanske naslove, još nisu osvojili ni jednu Ligu prvaka. Buffon je svjetski prvak iz 2006., ali je tri puta gubio u finalu Lige prvaka, a Chiellini dva puta.</p><p>I to nije sve. Španjolski prvoligaš Barcelona je službeno potvrdila transfer 23-godišnjeg brazilskog veznjaka <strong>Arthura Mela</strong> u Juventus za - 72 milijuna eura.</p><p>Arthur će ostati na Camp Nou do kraja sezone 2019./20. koja je produljena zbog pandemije korona virusa do kolovoza. U suprotnom će smjeru, iz Torina u Kataloniju, BiH veznjak - <b>Miralem Pjanić</b> (za 60.000.000 €).</p><p>Arthur je došao u Barcelonu iz brazilskog Gremia u srpnju 2018. za 31 milijun eura i očekivalo se da će naslijediti <strong>Xavija Hernandeza</strong> no unatoč početnim uspjesima, u prvoj sezoni je u samo 19 utakmica bio u početnoj postavi, a u 14 ove sezone. </p><p>Osim toga, pratili su ga i skandali pa se tako u ožujku prošle godine ispričao jer je usred sezone otputovao u Pariz na rođendansku proslavu svog suigrača iz brazilske reprezentacije Neymara. Također u prosincu prošle godine je televizija objavila da je otišao na snowboarding iako je tvrdio da ozlijeđen.</p>