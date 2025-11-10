Zadranin ispisao povijest u jiu jitsi: 'Radim u tattoo studiju i svjetski sam prvak. Ne stajem'

Iako smo mala zemlja, ne postoji sport u kojem naši sportaši nisu osvajali medalje. Posebno blago medalja skriveno je u borilačkim sportovima, prednjači tekvando, kao naš najtrofejniji, osjetili smo slast kolajne i u hrvanju, judu, kikboksu, naši borci postavili su razno razne rekorde, ali nikada do sada niti jedan naš natjecatelj u jiu jitsi nije postao istovremeno europski i svjetski prvak. Sve do čudesnog Zadranina Luke Vuksana (29).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+