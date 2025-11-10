Obavijesti

Sport

Komentari 5
ČUDESNI LUKA PLUS+

Zadranin ispisao povijest u jiu jitsi: 'Radim u tattoo studiju i svjetski sam prvak. Ne stajem'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Zadranin ispisao povijest u jiu jitsi: 'Radim u tattoo studiju i svjetski sam prvak. Ne stajem'
Foto: privatna arhiva

Luka Vuksan, član zadarskog jiu jitsu kluba, je prije dva mjeseca postao europski prvak, a sada se u Bangkoku okitio se i naslovom svjetskog prvaka u disciplini No-Gi u kategoriji do 94 kilograma.

Iako smo mala zemlja, ne postoji sport u kojem naši sportaši nisu osvajali medalje. Posebno blago medalja skriveno je u borilačkim sportovima, prednjači tekvando, kao naš najtrofejniji, osjetili smo slast kolajne i u hrvanju, judu, kikboksu, naši borci postavili su razno razne rekorde, ali nikada do sada niti jedan naš natjecatelj u jiu jitsi nije postao istovremeno europski i svjetski prvak. Sve do čudesnog Zadranina Luke Vuksana (29).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama. Sad je zasjala u emisiji Studio HNL
VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!
13. KOLO HNL-A

VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!

Istra je ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice s 19 bodova, dok je Dinamo ostao drugi sa 25, četiri manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025