Luka Vuksan, član zadarskog jiu jitsu kluba, je prije dva mjeseca postao europski prvak, a sada se u Bangkoku okitio se i naslovom svjetskog prvaka u disciplini No-Gi u kategoriji do 94 kilograma.
ČUDESNI LUKA PLUS+
Zadranin ispisao povijest u jiu jitsi: 'Radim u tattoo studiju i svjetski sam prvak. Ne stajem'
Čitanje članka: 5 min
Iako smo mala zemlja, ne postoji sport u kojem naši sportaši nisu osvajali medalje. Posebno blago medalja skriveno je u borilačkim sportovima, prednjači tekvando, kao naš najtrofejniji, osjetili smo slast kolajne i u hrvanju, judu, kikboksu, naši borci postavili su razno razne rekorde, ali nikada do sada niti jedan naš natjecatelj u jiu jitsi nije postao istovremeno europski i svjetski prvak. Sve do čudesnog Zadranina Luke Vuksana (29).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku