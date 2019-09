Zafrkant Zagorac opet udara: 'Hoće li itko zapaliti Duvan?'

Danijel Zagorac poznat je kao dobri duh svlačionice Dinama. Iako je mjesto prvog golmana uvjerljivo rezervirano za Livakovića, On kao pravi suigrač s velikim veseljem slavi pobjede 'modrih'. Često nas je znao na društvenim mrežama počastiti s nekim forama. Tako je prošle godine nakon osvajanja Kupa pozirao potpuno gol, a pehar je stavio na intimno mjesto.

Nije ni on ostao ravnodušan nakon velike pobjede Dinama nad Atalantom (4-0) i to je proslavio u svom stilu. On se na kraju utakmice mijenjao za dres s napadačem Atalante Duvanom Zapatom koji je bio potpuno nevidljiv, a onda mu je na putu do svlačionice pala na pamet sjajna fora koju je ubrzo objavio na Instagramu.

Objavio je sliku dresa na kojem piše ime igrača Duvan, a zaigrani Zagorac je dodao 'oće ko zapalit'. I tako je to ispalo, 'Hoće li itko zapaliti Duvan', misleći na cigaretu.

Foto: Instagram

Iskoristio je Danijel napadačev dres i apsolutno nasmijao sve. A to je upravo ono što su igrači Dinama zaslužili nakon nevjerojatne pobjede. Smijeh i veselje. Jer s ovakvom igrom samo im je nebo granica...