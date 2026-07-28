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JAČI NEGO LANI

Zagreb ima najbolju momčad u zadnjih 10 godina, ali samo jednog igrača iz vlastite škole

Piše Davor Kovačević,
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Zagreb ima najbolju momčad u zadnjih 10 godina, ali samo jednog igrača iz vlastite škole
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Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Liga prvaka počinje 9. rujna, najranije dosad, a osjetio je Zagreb prošle sezone najbolje da ne prašta ako od početka nisi na maksimumu

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RK Zagreb je krenuo prema novoj sezoni. Bitno osvježen, izmijenjen jer promjene su, pogotovo nakon prošle sezone, bile nužne. Nasreću, imao je klub s čime se i kako osvježiti jer financije su uvjet broj jedan u europskim trendovima, koje hrvatski prvak nastoji pratiti i uhvatiti što prije. Šteta da se i iz domaćeg pogona nema s kim osvježiti, no to je neka druga priča.

Mnogo je i odlazaka i dolazaka. U Kutiji šibica više nisu Luka Lovre Klarica, Davor Ćavar, Jakov Gojun, koji je postao tehniko kluba, Patryk Walczak, Roko Trivković, Aleks Kavčič, Damian Przytula, tijekom prošle sezone odlazili su i Adin Faljić i Ante Grbavac. Izgleda mnogo, ali sve je, osim Klarice, Zagreb nadomjestio vrlo dobro u mogućnostima koje je imao. Na gol je stigao povratnik Urh Kastelic, na mjesto Klarice Jovica Nikolić, koji se tek mora dokazati nakon problema s ozljedama, na lijevog vanjskog Diano Neris Ćeško, koji ima pravu priliku za eksploziju, pozicija pivota resetirala se sa Zlatkom Raužanom i Bjelorusom Matvejem Barbašinskim, uz, po potrebi, i s prekaljenim Glebom Kalarašom, koji će s Markom Mamićem držati obranu. Na lijevo krilo, nakon 14 godina, vratio se Manuel Štrlek i bit će jedini igrač koji je u Zagrebu i ponikao.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb
Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na papiru to djeluje jače, kompletnije, dovoljno i na "kilo i na metar", kako bi rekao Veselin Vujović. U zadnjih deset godina ovo je najkvalitetnija momčad Zagreba, za koju je klub osigurao pet miliijuna eura proračuna, a na Hrvoju Horvatu sad je ozbiljan posao da od nje stvori tim. Liga prvaka počinje 9. rujna, najranije dosad, a osjetio je Zagreb prošle sezone najbolje da ne prašta ako od početka nisi na maksimumu.

Šteta da ždrijeb nije malo bolje poslužio jer u novom formatu Lige prvaka PSG i Aalborg su jasni favoriti za broj jedan i dva, odnosno za drugi krug Lige prvaka, dok je realnost Zagreba i Celja broj tri i četiri te nastavak u Europskoj ligi. Opet, u ovakvom sustavu s manje utakmica veća je mogućnost zaskočiti favorita, a Francuzi su, primjerice, prošle sezone ozbiljno podbacili. 

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb
Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

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