Zagreb ima najbolju momčad u zadnjih 10 godina, ali samo jednog igrača iz vlastite škole

RK Zagreb je krenuo prema novoj sezoni. Bitno osvježen, izmijenjen jer promjene su, pogotovo nakon prošle sezone, bile nužne. Nasreću, imao je klub s čime se i kako osvježiti jer financije su uvjet broj jedan u europskim trendovima, koje hrvatski prvak nastoji pratiti i uhvatiti što prije. Šteta da se i iz domaćeg pogona nema s kim osvježiti, no to je neka druga priča.

Mnogo je i odlazaka i dolazaka. U Kutiji šibica više nisu Luka Lovre Klarica, Davor Ćavar, Jakov Gojun, koji je postao tehniko kluba, Patryk Walczak, Roko Trivković, Aleks Kavčič, Damian Przytula, tijekom prošle sezone odlazili su i Adin Faljić i Ante Grbavac. Izgleda mnogo, ali sve je, osim Klarice, Zagreb nadomjestio vrlo dobro u mogućnostima koje je imao. Na gol je stigao povratnik Urh Kastelic, na mjesto Klarice Jovica Nikolić, koji se tek mora dokazati nakon problema s ozljedama, na lijevog vanjskog Diano Neris Ćeško, koji ima pravu priliku za eksploziju, pozicija pivota resetirala se sa Zlatkom Raužanom i Bjelorusom Matvejem Barbašinskim, uz, po potrebi, i s prekaljenim Glebom Kalarašom, koji će s Markom Mamićem držati obranu. Na lijevo krilo, nakon 14 godina, vratio se Manuel Štrlek i bit će jedini igrač koji je u Zagrebu i ponikao.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na papiru to djeluje jače, kompletnije, dovoljno i na "kilo i na metar", kako bi rekao Veselin Vujović. U zadnjih deset godina ovo je najkvalitetnija momčad Zagreba, za koju je klub osigurao pet miliijuna eura proračuna, a na Hrvoju Horvatu sad je ozbiljan posao da od nje stvori tim. Liga prvaka počinje 9. rujna, najranije dosad, a osjetio je Zagreb prošle sezone najbolje da ne prašta ako od početka nisi na maksimumu.

Šteta da ždrijeb nije malo bolje poslužio jer u novom formatu Lige prvaka PSG i Aalborg su jasni favoriti za broj jedan i dva, odnosno za drugi krug Lige prvaka, dok je realnost Zagreba i Celja broj tri i četiri te nastavak u Europskoj ligi. Opet, u ovakvom sustavu s manje utakmica veća je mogućnost zaskočiti favorita, a Francuzi su, primjerice, prošle sezone ozbiljno podbacili.