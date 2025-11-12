Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI PORAZ

Zagreb izgubio i sedmi put u Ligi prvaka. Matej Mandić na golu izludio svoje bivše suigrače...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb izgubio i sedmi put u Ligi prvaka. Matej Mandić na golu izludio svoje bivše suigrače...
Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb je izgubio od Magdeburga 27-22 u sedmom kolu grupne faze Lige prvaka. Briljirao je na golu njemačke momčadi Matej Mandić koji je protiv bivše momčadi skupio 16 obrana

Rukometaši Zagreba nastavili su tonuti u Ligi prvaka te su doživjeli još jedan poraz. Za zagrebačku momčad u sedmom kolu grupne fazi bio je bolji Magdeburg 27-22. To je i sedmi poraz Zagreba u najelitnijem europskom natjecanju te je uvjerljivo zadnji s nula bodova. Čudo protiv aktualnog prvaka Europe nije bilo za očekivati i šanse za prolazak skupine su skoro pa nikakve.

TEŠKO GOSTOVANJE Nemoguća misija zagrebaša ili? Prošle sezone srušili su prvaka Europe, sad će to ići 'malo teže'
Nemoguća misija zagrebaša ili? Prošle sezone srušili su prvaka Europe, sad će to ići 'malo teže'
TRI UTAKMICE U DVA DANA Evo gdje i kad ćete moći ispratiti hrvatske rukometne klubove u novim europskim pohodima
Evo gdje i kad ćete moći ispratiti hrvatske rukometne klubove u novim europskim pohodima

Zagreb se dobro držao u prvom dijelu u kojem ni jedna ni druga momčad nisu bile pretjerano pucački raspoložene. Prvu poluvrijeme završilo je 10-9 za njemačku momčad koja je od 14. minute održavala gol ili dva prednosti. Sjajno je u prvom dijelu branio golman Zagreba, Haris Suljević, ali se napad jako mučio i teško je pronalazio pukotine kroz obranu domaćina i na golu sjajnog, bivšeg igrača, Mateja Mandića.

Drugi dio započeo je kako kobno za Zagreb. Serija od četiri gola za redom Magdeburga koji odlazi na 14-9 i prednost više ne ispušta iz ruku. Mandić je branio odlično, a utakmicu je završio sa visokih 16 obrana, uz 42 posto uspješnosti obrana. Nastavio je Zagreb tonuti te su u 41. minuti Nijemci došli na plus osam te je Andrija Nikolić pozvao minutu odmora. Bergendahl je kod Magdeburga zaradio crveni pa je to malo olakšalo Zagrebašima, ali je prvak Europe do kraja odigrao koliko je trebalo. Završilo je 27-22 za Magdeburg.

Zagrebu sedmi poraz sezone, Magdeburu sedma pobjeda i sigurno prvo mjesto na tablici. Imaju četiri boda više od Barcelone, ali utakmicu manje. Isti ovaj duel gledat ćemo i 19. studenog u Areni Zagreb te će momčad Andrije Nikolića pokušati složiti pravo čudo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju
Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'
VIDEO: OPUSTIO SE

Bjegunac Mamić pjeva: 'Hajduk živi vječno, Bog i nitko više!'

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, snimljen je kako pjeva hajdučku himnu na Sajmu ćuptera kraj Čitluka. Nije mu strano pjevati pjesme rivala
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025