Zagreb izgubio i sedmi put u Ligi prvaka. Matej Mandić na golu izludio svoje bivše suigrače...

Rukometaši Zagreba nastavili su tonuti u Ligi prvaka te su doživjeli još jedan poraz. Za zagrebačku momčad u sedmom kolu grupne fazi bio je bolji Magdeburg 27-22. To je i sedmi poraz Zagreba u najelitnijem europskom natjecanju te je uvjerljivo zadnji s nula bodova. Čudo protiv aktualnog prvaka Europe nije bilo za očekivati i šanse za prolazak skupine su skoro pa nikakve.

Zagreb se dobro držao u prvom dijelu u kojem ni jedna ni druga momčad nisu bile pretjerano pucački raspoložene. Prvu poluvrijeme završilo je 10-9 za njemačku momčad koja je od 14. minute održavala gol ili dva prednosti. Sjajno je u prvom dijelu branio golman Zagreba, Haris Suljević, ali se napad jako mučio i teško je pronalazio pukotine kroz obranu domaćina i na golu sjajnog, bivšeg igrača, Mateja Mandića.

Drugi dio započeo je kako kobno za Zagreb. Serija od četiri gola za redom Magdeburga koji odlazi na 14-9 i prednost više ne ispušta iz ruku. Mandić je branio odlično, a utakmicu je završio sa visokih 16 obrana, uz 42 posto uspješnosti obrana. Nastavio je Zagreb tonuti te su u 41. minuti Nijemci došli na plus osam te je Andrija Nikolić pozvao minutu odmora. Bergendahl je kod Magdeburga zaradio crveni pa je to malo olakšalo Zagrebašima, ali je prvak Europe do kraja odigrao koliko je trebalo. Završilo je 27-22 za Magdeburg.

Zagrebu sedmi poraz sezone, Magdeburu sedma pobjeda i sigurno prvo mjesto na tablici. Imaju četiri boda više od Barcelone, ali utakmicu manje. Isti ovaj duel gledat ćemo i 19. studenog u Areni Zagreb te će momčad Andrije Nikolića pokušati složiti pravo čudo.