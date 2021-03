Hajduk je pobjedom (3-0) nad Zagrebom stigao do četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Nije to bila "klasična laganica", Splićani u prvom dijelu nisu bili dobri, ali su u nastavku pojačali ritam (čitaj: ušao je Marko Livaja) i stigli do zaslužene pobjede. Strijelci za "bijele" bili su Jairo (dva gola) i Livaja koji je postigao prvi gol po povratku u Hajduk.

Hajduk je u ozbiljnom sastavu zaigrao protiv Zagreba, Paolo Tramezzani je na travnjak poslao šest stranaca (Dimitrov, Simić, Mujakić, Jairo, Kačaniklić, Umut), no bijeli nisu bili pravi. U prvih 45 minuta su triput (promašaji Umuta i Jaira, Čuić na gol-liniji pogodio Umuta) ozbiljnije zaprijetili domaćinu. Zagrebaši su igrali u skladu s očekivanjima, bili čvrsti i organizirani, a njihov kapetan Antonio Regović "proslavio" se i lijepim tunelom Stanku Juriću.

'Bili' su za vikend, u Jadranskom derbiju protiv Rijeke, pokazao da može izgledati odlično, oduševljavati u prvoligaškom nogometu. Samo četiri dana kasnije u Veslačkoj ulici su, u prvih 45 minuta, pokazali kako mogu izgledati i kao - četvrtoligaši. Paolo Tramezzani nije bio miran niti zadovoljan predstavom svojih igrača, dok je Dražen Medić s druge strane bio glasan, a najviše je komunicirao sa sucem Markom Matocem.

Marko Livaja odigrao je sjajnih 45 minuta, pokrenuo anemični Hajduk, zabio iz slobodnog udarca, pa asistirao za drugi pogodak Jaira. I u jednom poluvremenu pokazao više nego neki igrači Hajduka u dosadašnjem dijelu sezone. Uostalom, od igrača takve klase to se i očekuje, posebice u dvoboju protiv nedoraslih mu suparnika. Da, neki su se mučili s "pjesnicima", Livaja se s njima poigravao...