Ako prođemo, a ne pobijedimo, neću biti zadovoljan, rekao je Jose Mourinho nakon londonskih 2-0.

Ma ne da nećeš biti zadovoljan, ne da si razočaran, potišten, utučen, nego vjerojatno i bivši. Special One u Maksimiru je postao Special None.

Zašto? Kako? E pa zato što se namjerio na škvadru koja igra srcem! Na 11 junaka u plavim dresovima koji su odlučili “poginuti” na terenu, da pokažu tim Spursima, tom Mourinhu tko su, za sebe, za navijače, ma ako hoćete i za bivšeg trenera.

Jer kad Mislav Oršić tako ponizi osam puta skupljeg, bogatijeg suparnika, kad pogađa rašlje kao na treningu, to znači da se veliki Jose i njegovi Spursi nisu pripremili na njega. Pa kad Dominik Livaković skida tako da Lloris njega mora žicati dres nakon utakmice, kad svi ostali odigraju tako nepogrešivo, a hrabri Luka Ivanušec ostvari sve što je rekao nakon prve utakmice: “Idemo igrati, napasti ih!”... onda je to to. Europski Dinamo.

- Oršić sad vrijedi 50 milijuna eura! - rekao je Branko Strupar.

Koliko smo samo puta bili blizu, gledali kako se Dinamo nosi s velikanima iz najvećih liga i kako se - uplaši prilike i dobije tapšanje. Ne ovaj Dinamo. Tottenham je uoči zagrebačkog uzvrata prema kladionicama bio prvi favorit za osvajanje Europske lige. A nakon 120 minuta Mourinho je izgubljeno lutao travnjakom, istim onim na kojem nismo vidjeli Harryja Kanea, napadača od 120 milijuna eura. Dok su dinamovci skakali jedan po drugome.

U gradu ludnica, navijači su u 90. minuti došli ispod sjevera, u svim se kvartovima pjevalo, pucalo, veselilo uspjehu Dinama. Našeg Dinama. A tek da su navijači mogli na stadion... bila bi to nezaboravna noć. Kao ona kad su naši “plavi” dečki rušili Eintracht, Partizan, Celtic, Atalantu...

- To je nešto što sanjate, a i ne usudite se sanjati - rekao je Damir Krznar.

Sanjamo i dalje, Dinamo je ostvario najveći rezultat u Europi u 50 godina, odigrao ponajveću utakmicu u povijesti kluba. Danas je ždrijeb četvrtfinala. Dinamo je u njemu. Sanjajte, sanjajte...