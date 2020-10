Zagreb po čudo u Barcelonu: Pokušat ćemo ih iznenaditi...

<p><strong>PPD Zagreb</strong> danas na gostovanju u 4. kolu EHF Lige prvaka igra protiv <strong>Barcelone</strong>, a trener <strong>Vlado Šola</strong> želi da se njegovi igrači, iako je to najteži mogući protivnik, pokažu u najboljem svjetlu.</p><p>- Barcelona je najteži mogući protivnik, ali mi smo se pripremali za ono što slijedi nakon te utakmice. No protiv Barcelone ćemo dati sve od sebe i želimo se prikazati u najboljem svjetlu. Ono što želim od svojih igrača kada dođu u Barcelonu je da misle na svoju najbolju igru, a ne na rezultat. Krajnji rezultat će biti onakav kakav mi dopustimo da bude. Minimum koji očekujem od igrača je da ulože svu energiju svih 60 minuta na terenu - rekao je Šola na konferenciji za novinare uoči puta u Barcelonu.</p><p>Nemanja Obradović također ističe kako je Barcelona svima dobro poznat suparnik, ali da on i njegovi suigrači na to gostovanje ne idu turistički.</p><p>- Znamo kakav nas protivnik čeka i kakvu momčad imaju, ali mi idemo tamo dati svoj maksimum. Imamo i određeno osvježenje u čitavoj energiji ekipe koje se dogodilo dolaskom novog trenera. Trener ima neke nove ideje i gledat ćemo da to uklopimo što prije jer nam je sljedeća utakmica jako bitna (Celje) da osvojimo bodove i jer su nam oni direktni rivali za prolaz - kazao je Obradović.</p><p>Zvornimir Srna se slaže da je Barcelona jak protivnik, ali najavljuje borbu.</p><p>- Mi idemo gore odigrati jednu pravu mušku utakmicu, što se ono kaže pobit' se i ostavit srce na terenu. Pokušat ćemo ih iznenaditi. Novi trener je donio neke nove stvari, a na nama je sada da na to pozitivno odgovorimo. Ako je suditi o tome po prvim treninzima mislim da smo na dobrom putu i da ćemo to predočiti na terenu - rekao je Srna.</p><p>PPD Zagreb je predzadnji na ljestvici u skupini B bez bodova nakon tri poraza, ispred Celja. U trećem kolu koje je igrano prije dva tjedna bolji je od Zagrebpčana bio danski Aalborg sa 27-26. </p>