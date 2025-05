Zagreb promijenio 17 trenera u 10 godina!? A reprezentaciji je konačno svanulo sa strancem...

Nije lagano biti trener Zagreba. Osjetio je to u ovih šest mjeseci i Velimir Petković. Jedan kiks, jedan remi protiv Nexea, prvi izgubljeni bod u Kutiji šibica u hrvatskom prvenstvu nakon 18 godina i Petka više nema na klupi. Zagreb je i gubio prošlih sezona od Nexea, pa se nisu mijenjali treneri u zadnjim tjednima sezone. Stvar je ovdje bila jednostavna, nakon ispadanja iz Lige prvaka Petkovićeva momčad više nije igrala isti rukomet.

U jednu ruku ništa neočekivano jer domaće prvenstvo, uz iznimku derbija s Nexeom, zagrebašima je čisto odrađivanje posla, ali to nije samo njihov problem. No, problem je kada se takav stav uvuče u ekipu i kada treba stisnuti jače nego inače kao što je trebalo i treći put u zadnjih mjesec i pol dana protiv Nexea. Prva dva uspjeli su na "mišiće, ali u suštini Petković nije trgnuo momčad iz dugotrajne letargije, a kada igrači ne slijede trenera... Mnogima je u glavi sezona završila u veljači u Aalborgu, a to ne ide baš tako u profesionalnom sportu.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na klupi Zagreba sezonu je započeo Andrija Nikolić, koji je otišao nakon loše serije u Ligi prvaka i danas je prvi put uveo Dugo Selo u Premijer ligu i u polufinale Kupa. Petka su nagovorili na dolazak, krenuo je pobijedivši Magdeburg, koji je u Areni ostao na 18 golova, a danas je u Kolnu na Final Fouru. Jedini Petkovićev kiks do Nexea bio je remi protiv Kolstada u Areni iako je dojam da je Zagreb, makar tada bez Srne, trebao više protiv Nantesa u onoj večeri kada je Miloš Kos nokautirao Mateja Mandića. Detalj, i taj je Nantes danas na Final Fouru.

Zagreb sada mora pronaći čovjeka koji će bezbolno privesti sezonu kraju iako je Nexe nanjušio šansu protiv ovakvog Zagreba. U klupskoj rezervi je Nenad Šoštarić, kao voditelj omladinske škole, i najlogičnije vatrogasno rješenje. Ako je takvo uopće u planu.

Dok je, primjerice, Patrice Canayer u Montpellieru trajao 30 godina (!), Zagreb je u zadnjih deset godina napravio 17 trenerskih promjena. Od Veselina Vujovića, koji je u tom razdoblju trajao najdulje (od 2014. do 2016.), više nitko nije odradio kompletnu sezonu. To sigurno ne pokazuje ozbiljnost i dosljednost, u čemu bi prvak Hrvatske trebao biti primjer. Ili je možda, kao i u reprezentaciji, vrijeme za prvog stranca? Ne stranca s našeg govornog područja, da ne bi bilo. Hrvatskim rukometašima je, evo, konačno svanulo...

Treneri Zagreba u zadnjem desetljeću:

Veselin Vujović (2014-2016)

Andrija Nikolić (2016, privremeni)

Silvio Ivandija (2016–2017)

Slavko Goluža (2017, privremeni )

Kasim Kamenica (2017)

Zlatko Saračević (2017–2018)

Lino Červar (2018)

Branko Tamše (2019)

Veselin Vujović (2019–2020)

Igor Vori (2020)

Vlado Šola (2020–2021)

Ivica Obrvan (2021–2022)

Tonči Valčić/Denis Špoljarić (2022, privremeni)

Slavko Goluža (2022–2023)

Nenad Šoštarić (2023-2024)

Andrija Nikolić (2023–2024)

Velimir Petković (2024-2025)