Nitko tu nije da radi protiv Dinama. Bilo bi zdravo za krvnu sliku da ta krv ne vrije kao da je na 40 stupnjeva u Dalmaciji, već miruje na zagrebačkih jesenskih 10 stupnjeva
Zagrebačka publika s uzavrelom južnjačkom krvi. Nitko nije veći od kluba, igrači trebaju podršku
Ne tako davno gledali smo kako je Torcida pozvala nogometaše Hajduka ispred sjeverne tribine, a onda ih gađala bakljama i to nakon pobjede. Dva i pol mjeseca kasnije, slična situacija na Maksimiru, samo bez pirotehnike. Bad Blue Boysi su pozvali igrače Dinama, a onda je nastupila - tišina. Gledaju oni igrače, gledaju igrači njih i tako se gledaju... Sve dok s zapadne tribine nisu doprli zvižduci, vođa navijanja sa sjevera prekinuo šutnju i zahvalio ljudima na trudu, a kapetan Mišić poveo nogometaše u svlačionicu.
