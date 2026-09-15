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RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Zagrebaše čeka težak okršaj s francuskim velikanom: Idemo pobijediti, vjerujemo u sebe...

Piše HINA,
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Zagrebaše čeka težak okršaj s francuskim velikanom: Idemo pobijediti, vjerujemo u sebe...
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Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Nakon dva boda protiv Celja idemo rasterećenije put Pariza i očekujemo dobru utakmicu. Moramo podići agresivnost, idemo naoružani, dečki su puni želje i volje, rekao je Horvat uoči utakmice protiv PSG-a

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Rukometaši Zagreba u srijedu igraju utakmicu 2. kola EHF Lige prvaka protiv francuskog Paris Saint – Germaina u Parizu, a i trener Hrvoje Horvat i njegovi igrači, iako svjesni da pred sobom imaju jakog protivnika najavljuju jak otpor.

"Nakon dva boda protiv Celja idemo rasterećenije put Pariza i očekujemo dobru utakmicu. Moramo podići agresivnost, idemo naoružani, dečki su puni želje i volje", izjavio je prije puta Horvat osvrnuvši se na suparnika.

"Nema tu tajni, to su stari znanci. Pariz ima dugi nit godina istu sedmorku, istu ekipu s minimalno promjena. Imaju visoki tempo, jaku 6-0 zonu i naš je zadatak biti disciplinirani u napadu,  probiti središnji bedem Pariza i dobro se vraćati da postavimo zonu 5-1", dodao je Horvat.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegovi igrači Ivano Pavlović i Jovica Nikolić su posebno zadovoljni s atmosferom u ekipi nakon pobjede protiv Celja, ali 

"Atmosfera je stvarno dobra, posebno nakon pobjede protiv Celja. To je bila teška utakmica koja je nosila pritisak, ali sada idemo rasterećenije u Pariz  Mislim da smo se dobro pripremili i nećemo se predati. Dat ćemo zadnji atom snage da donesemo bod doma. Prošle smo godine imali dobar rezultat, vodili smo, ali na kraju izgubili. Ako to opet budemo imali, to ćemo imati u glavi. Oni su dobra, vrhunska ekipa, ali mi moramo odigrati na vrhunskoj razini da bi ostvarili dobar rezultat", kazao je Pavlović.

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Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S njim se slaže i Jovica Nikolić koji ističe kako ekipa u Pariz ide s visokim samopouzdanjem iako ih čeka ozbiljna ekipa.

"Idemo tamo s velikim samopouzdanjem i sigurno ne idemo tamo s bijelom zastavom. Vjerujemo u sebe i idemo po pobjedu To je ozbiljna ekipa s jakim pojedincima, posebno na bekovskim pozicijama. Ali mi znamo što trebamo raditi ako želimo pobijediti. Moramo igrati požrtvovno u obrani i moramo ostaviti srce na terenu i dati sve od sebe, ali sigurno ne idemo tamo s bijelom zastavom. Idemo po pobjedu", kazao je Nikolić.

Utakmica 2. kola EHF Lige prvaka između PSG-a i Zagreba igra se u srijedu u  dvorani Stade Pierre de Coubertin, s početkom u 20.45 sati. Prijenos utakmice je na Arena Sport 2. 

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