Rukometaši PPD Zagreba drugu utakmicu EHF-ove Lige prvaka igraju u srijedu u gostima protiv mađarskog Pick Szegeda, a trener Ivica Obrvan od svojih igrača očekuje bolju igru nego protiv Aalborga.

Prije šest dana Aalborg je s visokih 34-24 nadigrao PPD, a sada će zagrebački rukometaši pokušati domoći se prvih bodova.

- Oni su svakako jedna od najboljih europskih ekipa. Izuzetno teško gostovanje za bilo koga pa tako i za nas. Naša je želja za početak odigrati bolju utakmicu negoli smo odigrali protiv Aalborga, da budemo konkurentni i čvršći u obrani jer će nam to itekako trebati protiv jedne tako fizički dominantne ekipe kakav je Szeged. Nadam se dobroj utakmici i zajedno s ostatkom ekipe nestrpljivo očekujemo priključenje nekih igrača koji nam zbog ozljeda nedostaju. Cilj je ostaviti najbolji mogući dojam kako bismo iz ove utakmice crpili pozitivnu energiju na valu koje bismo ušli u jako važan dvoboj protiv norveškog Elveruma - kazao je Obrvan uoči puta u Szeged.

Sandro Obranović smatra da on i njegovi suigrači moraju izvući poruku iz poraza u prvoj utakmici.

- Mislim da to sve skupa i nije bilo tako loše kako krajnji rezultat sugerira. Oni su zasluženo pobijedili, ali mi smo bili u egalu gotovo cijelo prvo poluvrijeme. Nije opravdanje što smo mlada ekipa, ali činjenica jest da se mladim momčadima događaju takvi padovi, kakav smo mi iskusili u drugom poluvremenu te utakmice. Na nama je da izvučemo pouke iz tog susreta i da što brže sazrijemo jer nemamo previše prostora za gubiti bodove - rekao je Obranović dodajući da će zajedno sa suigračima odigrati najbolje što mogu u Mađarskoj iako ih tamo čeka puno bolji suparnik.

- Čeka jedna od taktički najboljih momčadi u rukometu uopće koju s klupe vodi čuveni španjolski trener Juan Carlos Pastor. O tome koliko je on posvećen taktici mogu donekle i sam posvjedočiti budući da sam proveo jedno vrijeme pod njegovim okriljem i mogu reći iz prve ruke da čovjek provodi strašno puno vremena koncentrirajući se na video-analize i taktičku pripremu svoje ekipe. Uz to prednost će im biti i strašna domaća atmosfera s fantastičnim navijačima koji ih nose gotovo uvijek do pobjede. Činjenica je da se rijetko tko vraća iz Szegeda s bodovima, ali mi idemo dati svoj maksimum i pokušati izvući što bolji rezultat. Oni jesu naravno favoriti, ali mi ćemo se potruditi što bolje odigrati.

Početak dvoboja hrvatskog i mađarskog prvaka na rasporedu je u srijedu 22. rujna u 18.45.