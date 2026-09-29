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SJAJAN TRENUTAK

Zagrljaj legende i supertalenta: Yamal odao počast Luki Modriću

Piše Luka Tunjić,
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Zagrljaj legende i supertalenta: Yamal odao počast Luki Modriću
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Foto: Peter Cziborra
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Yamalu je za prvi gol trebala samo 71 sekunda, a drugi je zabio u drugom poluvremenu. Dodajmo kako je asistirao i gol Marca Pubilla, dok je Luka Modrić ušao s klupe

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Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-1 od aktualnog svjetskog i europskog prvaka, Španjolske, u utakmici drugog kola Lige nacija koja se u utorak navečer odigrala u Sevilli. Prvo ime utakmice bio je nevjerojatni španjolski tinejdžer i ofenzivac Barcelone, Lamine Yamal, koji je zabio dva gola i jedan asistirao.

Yamalu je za prvi gol trebala samo 71 sekunda. Ostao je usamljen na desnoj strani kaznenog prostora, imao je vremena za namjestiti se za udarac lijevom nogom, a unutarnjim dijelom noge kirurški je pogodio Livakovićev daljnji kut. Drugi gol zabio je u drugom poluvremenu, kada je "probušio" Livakovićev prvi kut snažnim udarcem.

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Foto: Marcelo del Pozo

Španjolski izbornik Luis de la Fuente nije previše potrošio glavnu zvijezdu. Izašao je iz igre u 68. minuti, a u posljednjih desetak minuta na terenu je bio i legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić. Cijeli stadion u Sevilli odao je počast i zapljeskao hrvatskom maestru.

A nakon utakmice, to je učinio i 19-godišnji Yamal. Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka potražio je 22 godine starijeg Modrića, čestitao mu na utakmici i zagrlio ga.

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