Dinamova zatvorena skupština: Nisu objavili prihode za 2025.

U srijedu je u središnjoj loži maksimirskog stadiona održana redovna sjednica skupštine Dinama pri čemu su među najvažnijim točkama bili donošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu i usvajanje prijedloga plana rada GNK Dinamo i financijskog poslovanja za 2026., objavio je zagrebački klub. Skupština je bila zatvorena za javnost, a zanimljivo, klub nije priopćio financijsko stanje za 2025. godinu, odnosno koliko iznose prihodi, a koliko rashodi. Štoviše, vrlo malo toga, tek šture informacije, otkrivene su u priopćenju.

Iako zagovara demokraciju, Dinamo se u posljednje vrijeme zatvara od javnosti. Trener Mario Kovačević sve je rjeđe na press konferencijama, sada su zatvorili i skupštinu, no predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara tvrdi da se ne udaljavaju od javnosti.

- Nema potrebe za mistifikacijom te skupštine. Neke stvari su izašle u javnost, donosi se nekakav rebalans jer smo imali pomake i u prihodima i u rashodima. Donosi se plan za 2026. godinu. Htjeli smo artikulirati te stvari, otvoreni smo za suradnju s medijima i veselimo se tome - kazao je on za Novu TV.

Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi vrhovnog klupskog tijela su, uz prihvaćanje zapisnika sa sjednice održane 16. rujna ove godine, usvojili i Poslovnik o radu Skupštine GNK Dinamo.

Član Uprave, Zvonimir Manenica, prvo je predstavio izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu koje su zastupnici jednoglasno usvojili, a zatim prezentirao i prijedlog plana rada i financijskog plana poslovanja za 2026.

Dinamo planira ukupne prihode u iznosu od 70 milijuna eura, a ukupni rashodi planirani su u iznosu od 68.8 milijuna eura te je ukupni višak prihoda nad rashodima planiran u iznosu od 1.2 milijuna eura. Ovaj plan predstavlja nastavak smjera poslovanja kluba i njegov kontinuitet što su članovi skupštine također jednoglasno prihvatili.

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban, predstavio je izvješće o radu sportskog sektora, a skupština je primila na znanje i izvješće o radu Nadzornog odbora.

Upravitelj Zaklade GNK Dinamo “Nema predaje", Saša Pavličić-Bekić, ujedno i član Nadzornog odbora kluba, prezentirao je izvješće o radu Zaklade. Ivan Nauković, također član NO, izvijestio je skupštinare o statusu infrastrukturnih projekata.

Nakon povijesnih promjena u funkcioniranju i demokratizaciji rada kluba, Dinamo čekaju velike promjene: privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog nogometnog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba, projekt rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru