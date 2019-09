Zameo ga Medvedjev: Ćorić nije imao šanse protiv Rusa

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Sankt Peterburgu, u finalu je uvjerljivo bolji bio prvi nositelj turnira i četvrti igrač svijeta Rus Danil Medvedjev sa 6-3, 6-1 nakon sat i 12 minuta igre.

Bio je ovo peti međusobni susret Ćorića i Medvedjeva i druga pobjeda ruskog igrača.

Ćorić je od samog početka dvoboja bio inferioran Medvedjevu koji igra u sjajnoj formi posljednjih dva mjeseca. Tijekom čitavog dvoboja Ćorić nije uspio osigurati niti jednu "break-loptu" dok je on sam izgubio gem na svom početnom udarcu u četiri navrata, po dva puta u oba seta.

Medvedjev je ukupno stigao do 12 "break-lopti" od kojih je iskoristio četiri. Do prvog "breaka" Rus je stigao u petom gemu i to zahvaljujući promašenom voleju i dvostrukoj servis pogrešci Ćorića. Prvu dionicu igre Rus je okončao sjajnim retern "winnerom" za 6-3.

Medvedjev je osvojio i prvih pet gemova u drugom setu, a Ćorićev otpor slomljen je u drugoj igri te dionice kada je spasio 0-40 i stigao do gem-lopte samo da bi ispustio tu prednost i dopustio Medvedevu da realizira četvrtu "break-loptu". Ostatak susreta bio je formalnost.

Ćorić je tako ostao na dva osvojena turnira u dosadašnjoj karijeri, Marakešu 2017. i Halleu 2018., a ovo mu je bio šesti nastup u finalu. Nije se uspio tako pridružiti Marinu Čiliću i Mariju Ančiću koji su jedini Hrvati koji su uspjeli osvojiti ovaj turnir. Ančić je to napravio 2006. godine, a Čilić 2011.

Za Medvedjeva je ovo šesti naslov u karijeri, a treći u 2019., bio je pobjednik Sofije i Cincinnatija.