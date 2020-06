Zanardi u induciranoj komi, ali stabilno: Svjedok kaže kako je prije nesreće snimao mobitelom

Bivši F1 vozač i talijanska paraolimpijska legenda Alex Zanardi (53) teško je stradao u sudaru njegovog ručnog bicikla s kamionom. U induciranoj je komi, ali izvan životne opasnosti. No, otkrivaju se novi detalji o nesreći...

<p>Četverostruki osvajač zlatne medalje <strong>Alex Zanardi </strong>(53) proveo je i drugu noć na odjelu intenzivne njege bolnice Italije u Sieni. Na utrci 'Tricolor Obiettivo' prešao je u suprotnu traku u kojoj je na njega naletio kamion te mu ozlijedio glavu zbog čega je hitno prevezen helikopterom u bolnicu gdje je i operiran.</p><p>Pojavio se i svjedok događaja koji za talijanski 'Il Messaggero' otkriva kako je do nesreće došlo nakon što je Zanardi mobitelom snimao video, odnosno zbog nesmotrenosti talijanskog paraolimpijca. Taj svjedok je biciklist koji je bio blizu Zanardija te on tvrdi da je Alex htio 'snimiti pogled dok se kretao i nije primijetio da je prešao u suprotnu traku' iz koje je došao kamion.</p><p>- Bilo je to na nizbrdici, nešto prije zavoja. Alex je otišao malo 'preko linije' suprotnog smjera kad je kamion naletio i pokušao zaobići Alexa, ali nije uspio - govori trener koji ističe da je Alex još razgovarao s medicinarima, a u svemu je pomogla i njegova žena - govori Alexov trener Mario Valentini i dodaje: </p><p>- Bili smo 20 kilometara od cilja, ali vozač kamiona nije kriv. Alex je kriv - govori Alexov trener.</p><p>Poruke podrške stižu sa svih strana, a jednu od njih poslao je i talijanski premijer Giuseppe Conte.</p><p>- Nikad se nisi predavao i svojom nevjerojatnom snagom si prešao preko tisuću nevolja. Idemo Alex Zanardi, nemoj se predavati. Italija je s tobom - napisao je talijanski premijer. </p><p>Zanardi je bio u životnoj opasnosti, ali je nakon dvije noći na intenzivnoj njezi u stabilnom stanju u induciranoj komi.</p>