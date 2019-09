Zanosna Geo: Ronaldova draga je ukrala svu pažnju u Madridu

Georgina Rodriguez (25) je jedna od najzgodnijih žena na svijetu. Potvrdila je to još jednom u Madridu gdje je zasjala na dodjeli nagrada kozmetičke tvrtke. Poznati kozmetički brend organizirao je gala zabavu povodom svoje 30. godišnjice, a nagrađene su najtalentiranije Španjolke.

Zaručnica Cristiana Ronalda nije bila među nominiranima, ali je uručila jednu od nagrade. A nakon zvjezdane večeri u Madridu samo se o njoj priča. Svi su gledali u njezinu zanosnu figuru. Georgina je nosila dugu, plavu, svjetlucavu haljinu s dubokim prorezom koju potpisuje Ali Karoui, a na nogama je nosila 'it' sandale koje je dizajnirao Gianvito Rossi. Mnoge je posjetila na Pilar Rubio, suprugu Sergija Ramosa koja je sličnu haljinu ali u kraćoj verziji nosila na premijeri dokumentarca svog supruga prije nekoliko dana.

