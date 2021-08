Nitko ženski golf nije popularizirao kao Amerikanka hrvatskog podrijetla, zanosna Paige Spiranac.

Paige je u žižu javnosti dospjela je jer se žestoko usprotivila strogim propisima o odijevanju golferica koji brane košulje s velikim dekolteom, tajice ili kratke suknje. A to je upravo i njezin stil odijevanja.

- Noć prije turnira sjedila sam u kupaonici i plakala. Rekla sam si da ne želim prolaziti kroz tu bol i osjećaj bespomoćnosti, samoće, straha... Rekla sam da ne želim da se ijedna djevojčica ili dječak osjeća kako sam se ja tad osjećala, rekla je jednom prilikom Paige Spiranac (24).

Seksi Amerikanka baš ne briljira na golf terenima, ali to očito njezine fanove previše ni ne zanima jer je na Instagramu vjerno prati oko tri milijuna ljudi. Zahvalna je Paige pa im često zna uzvratiti s provokativnim slikama koje namame tisuće i tisuće pozitivnih komentara na račun njezine seksipilnosti.

Ovaj put je fanove zagolicala maštu svojih fanova jednom provokativnom fotografijom. Na posljednjoj objavi na Instagramu govorila je o palicama za golf i koje su kvalitetnije za koju podlogu, no nitko baš nije gledao palice. Drvene, hibridne, dugačke, kratke, dok je ona reklamirala palice, nikoga nije bilo briga jer su svi gledali u njezin dekolte i usku minicu.

- Ljudi misle da sam dospjela tu gdje sam sada zbog odjeće koju nosim. To nije pošteno prema meni i mojim postignućima. Primala sam prijetnje smrću! Ljudi su napadali moju privatnost i ucjenjivali me. Sve se to događalo dok sam pokušavala igrati - rekla je Paige Spiranac jednom prilikom.

- Bila sam uplašena što mi se to događa i što sam tako bespomoćna. Toliko su me zlostavljali da više nisam htjela živjeti - otkrila je Paige o traumama kroz koje prolazila jer se usprotivila strogom golferskom odjevnom kodeksu.

Paige je rado na Havajima gdje trenira na brojnim savršenim terenima, a posebno uživa u jednom resortu na Kauaiju.

- Znam da ljudi misle da privlačim pažnju samo svojim izgledom, ja to ne mislim. Da sam muško i da imam isti broj sljedbenika na društvenim mrežama, ne mislim da bi ljudi to isto rekli. Rekli bi da je to sjajno - kazala je ona.