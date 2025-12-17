Obavijesti

Zaokružen veliki projekt: Svima je dostupan dokumentarac o varaždinskim White Stonesima

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: Čuvari tvojeg imena

Nakon premijere u kinu, film o navijačima varaždinskog Varteksa sad možete pogledati u toplini doma. Film traje 137 minuta, a dostupni su i titlovi na engleskom i njemačkom jeziku

Dok su neki film početkom godine imali priliku pogledati u varaždinskom kinu Gaj, dokumentarac "Čuvari tvojeg imena" o varaždinskim White Stonesima sad je dostupan za kupnju na USB-u i DVD-u. Autor filma je Dražen Vučković, a produkciju potpisuje varaždinski filmaši Jurica Hižak i produkcijska kuća Rebl film.

Podsjetimo, riječ je o filmu o navijačkoj skupini koja beskompromisno podupire varaždinski Varteks, a na filmu možete upoznati brojne detalje o ideji o navijačkoj skupini, nastanku iste, razdoblju u zlatnim godinama NK Varteksa te prolasku i borbi kroz pad slavnog varaždinskog prvoligaša pa sve do osnivanja svog nogometnog kluba.

Foto: Čuvari tvojeg imena

Na USB-u se osim filma, kojeg možete pogledati s titlovima na engleskom i njemačkom jeziku, nalaze i bonus materijali s premijere filma, kao i 55 minuta video materijala koji se nije koristio u filmu uz preko 600 fotografija White Stonesa od 1990. do 2010. godine. 

Foto: Čuvari tvojeg imena

Film na USB-u i DVD-u možete kupiti u Varaždinu u suvenirnici Varaždinskih vijesti na Korzu, a zainteresirani izvan Hrvatske mogu to napraviti na stranici Ultras Art sa sjedištem u Njemačkoj. Sav novac od prodaje namijenjen je za izradu velikog murala za pokojne White Stonese. Kupnjom filma donirate novac za taj projekt.

