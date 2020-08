Zapelo je na odšteti, na koncu će je ako zatreba platiti Tudor?!

Prilika da trenira Christiana Ronalda i sjedi na klupi Juventusa ne pruža se svakome i ako na koncu dođe do toga, Tudor bi mogao i sam platiti odštetu Hajduku za raniji raskid ugovora...

<p>Talijanski mediji objavili su jučer navodno pouzdanu informaciju kako je Hajdukov uvjet za raskid Tudorovog ugovora odšteta od okruglo milijun eura!? Koliko je u tome istine teško je tvrditi bez uvida u službene dopise, no već smo pisali kako bi po slovu ugovora odšteta za raskid trebala biti cifra koju bi Tudor od Hajduka trebao primiti do isteka ugovora. Prevedeno, 22 plaće po 20.000 eura, precizno 440.000 eura. Ni centa više...</p><p>E sad, kako je od Splita do Torina iznos Tudorove odštete narastao za više nego dvostruko teško je objasniti, osim naravno, ako službeni Hajduk nije cifrom htio jasno dati do znanja kako su razočarani Tudorovim potezom i željom za odlaskom. Ono, po sistemu, mi smo ti držali leđa i sačuvali te u trenutku kad bi te svatko normalan zbog loših rezultata nabio nogom u stražnjicu, a ti sada odlaziš i ostavljaš nas na cjedilu nakon svega jednog odigranog kola. Pa kad je tako, onda je odšteta milijun eura...</p><p>Postoji i druga, puno logičnija opcija, a to je da Talijani imaju krivu informaciju, pogotovo ako se uzme u obzir da u istom tekstu stoji i kako je Tudor vezan ugovorom za Hajduk do ljeta 2021. godine, a vezan je godinu duže, kao i da se Hajduk priprema za početak nove sezone, a već je odigrano prvo kolo HNL-a... Ili da je milijun eura u stvari cijeli trošak Juventusa za Tudora, zbroj odštete Hajduku i godišnja plaća....</p><p>Bilo kako bilo, predsjednik Hajduka na odlasku Marin Brbić mora tražiti od Tudora odštetu za raniji raskid ugovora, kako njemu sutra ne bi netko predbacivao da mu je pogodovao, no to po svemu nije milijun, nego 440.000 eura. Naravno da Juventusu, koji ima proračun težak preko 200 milijuna eura, milijun eura više ili manje ne predstavlja posebno veliki novac, no ''i bogati plaču'' i ne odriču se milijuna baš tako lako i jednostavno. Pogotovo zbog toga što su u prošloj sezoni plaćali dva stožera, Allegrijev i Sarrijev preko 30 milijuna eura, a u ovoj će morati plaćati Sarrijev i Pirlov. I zadnja stvar koju žele je, pišu Talijani, ''investicija u odštetu za Tudora, bez obzira na prvorazredni nivo i status simbola i značaja koji kao njihov bivši igrač ima''.</p><p>No bez obzira na financijsku zapreku, ona nije tolika da bi mogla zaustaviti cijelu priču, prije ili kasnije sve će se u trokutu Hajduk – Tudor – Juventus nekako razriješiti, odštetu će platiti Juventus ili Tudor, a Hajduk će krenuti u potragu za novim trenerom, jer, budimo realni, šanse za Tudorov ostanak su doista zanemarive. A i pitanje je kako bi to primili navijači... Ono što je u cijeloj priči znakovito je da Kepčija i Stanić navodno ipak nemaju spremno rješenje te kako bi momčad u Osijeku, a vjerojatno i sve do reprezentativne stanke, znači i protiv Slaven Belupa, trebali voditi Tudorovi pomoćnici Hari Vukas i Jurica Vučko. Imena potencijalnih kandidata poput Preleca, Sablića, Tomića, Stipića, Milina... koja su se probila u javnost još uvijek su ipak samo u sferi špekulacija...</p>