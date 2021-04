Da, očekuje nas najveća utakmica sezone. Pobjeda na Poljudu nam je puno značila, dodatno nas napunila samopouzdanjem, pa na tom tragu želimo nastaviti i svladati Dinamo. Zanima nas samo pobjeda, kaže nam Mihael Žaper (22).





Mladi veznjak Osijeka ove se godine prometnuo u dokapetana, ali i ponajboljeg igrača Osijeka. Nenad Bjelica od njega je stvorio dominantnog igrača sredine terena, "box to box" veznjaka koji igra u oba smjera, nogometaša koji zabija i asistira.



- Baš smo bili dobro pripremljeni za Poljud. Prije toga smo remizirali sa Slaven Belupom, pa smo se svi nekako trgnuli taj tjedan, odlično trenirali i stvarno željeli pobjedu na Poljudu. Srećom, uspjeli smo ispuniti svoja očekivanja, protiv Hajduka upisati sva tri boda, a sada nas čeka spektakl - kaže Mihael Žaper, pa nastavlja:



- Igrao sam već nekoliko velikih utakmica, prije svega to su one europske s Osijekom u kvalifikacijama za Europsku ligu, a pamtim i dvoboj iz zadnjeg kola HNL-a iz prošle sezone kada smo se s Lokomotivom borili za 2. mjesto i kvalifikacije za Ligu prvaka. Istina, i nemam možda previše iskustva u ovakvim utakmicama, ali spreman sam. I vjerujem kako će konačno ovako velika utakmica završiti na pozitivan način.

Kakav Dinamo očekujete u srijedu?



- Iskreno, ne znam ni sam. Vidio sam da im nekoliko važnih igrača nije igralo protiv Istre, ali opet ne znam ni sam što očekivati. Sve se zna, Dinamo ima kvalitetu, tako da nas u Gradskom vrtu očekuje jako zanimljiva utakmica.





Tko su po vama najbolji igrači Dinama?

- Izdvojio bih dečke s kojima sam bio u mladoj reprezentaciji, Joška Gvardiola, Luku Ivanušeca i Lovru Majera, a naravno i Arijana Ademija. Da, vjerujem da ću s Ademijem voditi velike bitke na sredini terena, jako ga poštujem i respektiram, a i iskustvo je na njegovoj strani. Ipak, to ništa ne znači, igra se 90 minuta, na terenu će biti 22 igrača, ma čeka nas pravi derbi.

Sasvim je jasno, igrači Osijeka i Dinama u ovakvom dvoboju neće imati problema s motivacijom...



- Ma za ovakve vam derbije ne treba vam posebna priprema, svatko od nas zna što treba raditi, prepuni smo motiva, s nestrpljenjem čekamo utakmicu. Moja sezona? Ma zadovoljan sam svime, time kako se razvijam, ali i svojim brojkama, te predstavama. Iskreno, ne zamaram se previše osobnim učinkom, ali naravno da volim zabiti kao i svaki nogometaš. Živim za taj osjećaj, onih prvih nekoliko sekundi poslije postignutog gola.



Malo o Nenadu Bjelici...



- Ma stvarno je veliki stručnjak, jako dobar psiholog. O njemu imam visoko mišljenje, kao i cijela svlačionica, a i sjajan je motivator. Puno nam je pomogao svojim dolaskom u Osijek, ovdje s njim radimo jednu lijepu priču, a imamo sjajnu atmosferu.



Koliko se vama život promijenio u zadnje dvije godine, u kratkom ste periodu postali jedan od ključnih igrača Osijeka...



- Uh, puno. Definitivno je sada puno toga drugačije, Osijek je manji grad, pa tu svatko svakoga poznaje. Lijepa je stvar za cijeli grad što se ovako odvija naša priča, što se i dalje borimo za naslov prvaka. Da, ljudi me prepoznaju više nego prije, to je sasvim normalno.





Vaša budućnost? Pričalo se o ponudi iz Portugala, vidite li se još dugo u Osijeku ili...?



- Ne zna, stvarno se sada ne zamaram time. Tko god me poznaje, zna kakav sam, maksimalno posvećen Osijeku i ovoj prilici koja je pred nama. Naravno, lijepo je čuti da vas netko želi, takve stvari gode svakom igraču, ali mene sada zanima samo sedam sljedećih utakmica. I naslov prvaka.



Ako Osijek pobijedi u srijedu, psihološka prednost bi ubrzo mogla biti na vašoj strani...



- Uh, nadam se tome, mi svi želimo samo pobjedu. Nema tu više kalkulacija, ali ako dobijemo Dinama bit će nam puno lakše i u sljedećim utakmicama. Svjesni smo svega, ne letimo visoko, svaka nam je utakmica do kraja sezone jako bitna. A mi se za svaku isto pripremamo, živimo za svaku pobjedu, svaka nosi tri boda.



No, ako Dinamo pobijedi u Gradskom vrtu, "modri" bi se mogli i odvojiti na vrhu prvenstvene ljestvice...



- Ne razmišljam tako, ma dok god ćemo imati i 1% šanse za naslov prvaka, mi ćemo ići na glavu, dati svoj maksimum. Takva smo momčad, tako razmišljamo. Ma baš svatko od nas, zbog toga i imamo tako dobru atmosferu u svlačionici. Jako smo blizu, dat ćemo sve od sebe, pa što Bog da.



Sve bi bilo lakše uz pune tribine Gradskog vrta, ali situacija je danas prilično drugačija...



- Uh, siguran sam da bi danas tribine bile krcate. Ma i ovako dok šećem gradom, uvijek netko nešto dobaci, puno ljudi, a pogotovo djeca kažu 'sretno u srijedu'. Vjerujem da bi ove sezone mi često imali pune tribine, zato mi je baš žao da sada nema publike na tribinama. No, znamo da su navijači stalno uz nas.



Prognoza za srijedu?

- Ma samo pobjeda, bilo kakva. Samo je pobjeda bitna - završio je Žaper.