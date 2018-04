Zapostavljamo obitelj, posao, školu da bi održali klub na vrhu

Malo je reći da sam presretan i ponosan na suigrače i klub, jer ovo je 23. naslov prvaka koji smo osvojili, čak 16. za redom. Svi znamo koliko je zapravo teško u amaterskom sportu održati takvu dominaciju, jer svi krećemo s istih pozicija, od nule, bez profesionalaca, bez primanja, bez privilegija i monopola kakvi postoje primjerice u hrvatskom rukometu ili nogometu. Mi smo svi čisti amateri, igramo besplatno, oslanjamo se na igrače iz vlastitog omladinskog pogona... Ova dominacija najbolja je potvrda da mi Splićani ragbi shvaćamo drugačije od ostalih, zapostavljamo svoje obitelji, svoj posao, svoje akademske obaveze..., da bi održali klub na vrhu, i to nam očito znači puno više nego drugima.

Ragbi je za nas više od sporta i kluba, a taj virus na nas su prenijeli stariji. Ragbi je stil života, ragbi je ono što nas okuplja i drži. Nastojimo to prenijeti i na novu generaciju, ali sve je teže, jer igrače ne možete zadržati bez novca, a mlade je teško privući u amaterski sport, radije idu u atraktivnije sportove gdje mogu osigurati egzistenciju.

Mladost-Nada 13:31 Nada osvojila titulu prvaka Hrvatske 16.put za redom. Čestitke trenerima i igračima na sjajnoj igri i novoj tituli.Bravo i za Mladost koja je pružila dostojan otpor. Bravo za sve! #ajmonada #nadaobitelj #16put Posted by Rugby Nada Split on Saturday, April 7, 2018

Finale u Zagrebu je samo po sebi bilo vrlo specifično, po prvi put smo ove godine tri puta izgubili od istog protivnika, od Mladosti, dva puta u regularnom dijelu natjecanja, i u polufinalu kupa. Svi su očekivali da će nas Zagrepčani konačno skinuti s trona, namirisali su krv i priliku, ali u nama je to probudilo onaj naš poznati 'splitski dišpet'. Imali smo obavezu prema povijesti kluba, prema sebi samima, ali i prema budućnosti, nismo željeli da baš mi budemo upamćeni kao generacija koja je izgubila naslov prvaka, i zato smo odradili pripreme kakvih se ne bi posramili ni profesionalni klubovi. Pripremali smo se za utakmicu kao da nam je zadnja, kao da nam o njoj ovise životi. Željeli smo zadržati primat u Hrvatskoj, i eto, uspjeli smo.

Bez obzira na to što je Mladosti nedostajao kapetan reprezentacije i najbolji igrač Jurišić, naša pobjeda je potpuno zaslužena. Kako smo bili napaljeni, slavili bi mi i da je on igrao. Razumijem njihovu nesreću i žal što su bili oslabljeni za jednoga tako vrsnoga igrača, ali to je ragbi, kad smo mi gubili, nitko nas nije pitao tko je nama nedostajao i bez koga smo morali igrati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bila je ovo utakmica generacije, ulog je bio velik, pa je i proslava bila s tim u skladu. Pjevalo se u autobusu od Zagreba do Splita, u našem domu na Starom placu su nas dočekali brojni bivši igrači i ljubitelji ragbija. Mi malo stariji smo se fizički i emocionalno potrošili, pa smo brzo otišli u krevet, a oni malo mlađi i u boljoj kondiciji su slavili do jutra.

Sada nas čekaju reprezentativne obaveze, a nakon toga branimo i regionalnu titulu. Najprije u svibnju protiv Čelika iz Zenice, a nakon toga opet u Zagreb, gdje igramo protiv selekcije tri zagrebačka kluba, i tu će se odlučiti o regionalnom prvaku. Nadamo se da ćemo opet slaviti u Zagrebu, a onda iduće sezone ispočetka. Plan je izdržati još koju godinu, jer želimo osvojiti 20 naslova prvaka za redom, što bi bio jedinstven pothvat. Ne samo u hrvatskom amaterskom sportu, nego i šire.

*Luka Lerotić igrač je ragbi kluba Nada. Ragbi je počeo igrati 2003. godine kao desetogodišnjak i Nada je jedini klub za koji je nastupao...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tema: Sport fanatik