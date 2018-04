Zaprosio cheerleadericu pred cijelim stadionom, rekla je - da

Crystal Palace je u subotu na domaćem terenu u borbi za ostanak u Premiershipu svladao Brighton&Hove Albion, čime su otišli na pet bodova iznad zone ispadanja.

Ipak, utakmica će ostati zapamćena ponajprije po detalju iz poluvremena. Naime, Palaceove cheerleadersice, unikat u Premier ligi, izvele su svoju točku, a tada im se iza leđa došuljao domaći navijač i kleknuo pred očima cijelog stadiona.

Ian Talbot zaprosio je svoju djevojku Gemmu Keen, članicu plesne skupine, i na oduševljenje svih prisutnih, pristala je. Na to su im u zagrljaj potrčale i njezine kolegice, a dobili su i pljesak navijača na stadionu.

