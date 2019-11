'Zarađujem previše, roditeljima ne smijem baš ni reći koliko...'

Prvi put kad sam vidio svoju plaću, šokirao sam se! Potpišeš ugovor, znaš koliko ćeš dobiti, ali kad vidiš taj iznos na svom računu, počneš razmišljati: pa što sve ljudi mogu s tolikim novcem... Ali i koliko drugi ljudi zarađuju, pričao je Nizozemac Marten de Roon (28) po dolasku u Middlesbrough.

De Roon je za 13,5 milijuna eura preselio u Atalantu i danas je motor te momčadi. Nezamisliva je Gasperinijeva momčad bez njega, a koliko je nizozemski reprezentativac iskren i otvoren potvrđuje svaki dan na društvenim mrežama šaljivim objavama.

- Razgovarao sam s roditeljima. Otac mi je ravnatelj osnovne škole i prihvatio je moju situaciju. Ali majka, koja radi kao fizijatar za starije osobe, nikako to ne razumije. 'To nije u redu!', govorila mi je. Rekao sam joj da još nisam potpisao jer pregovaramo o plaći, a ona je rekla: 'Jednostavno, prestani! To ti je dovoljno novca!' I posve je shvaćam - objasnio je Marten pa dodao:

- A s druge strane, ne želiš biti naivan. Ali neću čak ni najbližim prijateljima reći koliko zarađujem mjesečno. Jer to nije u redu, nije normalno.

De Roon na svom Twitteru ima 48 i pol tisuća pratitelja koji svakodnevno "umiru" od smijeha na njegove objave.

- Ušli smo u Ligu prvaka i sad tip u sredini misli da može nositi hlačice u Ronaldovom stilu.

Now we’ve reached the Champions League the guys in the middle immediately think they can wear shorts like Ronaldo. pic.twitter.com/HScsMAF28b — Marten de Roon (@Dirono) 16 July 2019

- Van Persie, sretan rođendan ti želim. Idući put kad se vidimo mogli bi "opaliti" i neku fotografiju pa da mi čestitka ne bude toliko čudna poput ove - napisao je De Roon i priložio slike njih dvojice, ali niti na jednoj nisu zajedno na slici.

Congrats @Persie_Official. Next time I see you let’s take a photo so the birthday greeting isn’t as awkward as this one. pic.twitter.com/RlJ51neJfI — Marten de Roon (@Dirono) 6 August 2019

- Izgubili smo. Nije to bila moja najbolja utakmica. Nisam htio ništa objavljivati zbog poraza, ali ipak jesam. Ne može sve biti smijeh i zabava. Žao mi je.

We lost. Not my best game. Don’t wanna post to be honest but it can’t all be fun and laughter. Sorry. pic.twitter.com/GA2GvMVroh — Marten de Roon (@Dirono) 1 October 2019

- Kakva pobjeda ispred nove tribine. Nisam još dobio fotografije s utakmice, a sad sam na večeri pa sam morao nešto objaviti - napisao je De Roon i u Paintu nacrtao sebe i suca.

What a win in front of the new Curva! (Haven’t got photos yet but since I have a dinner tonight I have to post something now) pic.twitter.com/MGw4ENaBFG — Marten de Roon (@Dirono) 6 October 2019

