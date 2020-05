'Zarazio sam se na utakmici Lige prvaka, bio sam budala'

Giuseppe Bergomi (56) legendarni je talijanski nogometaš koji je čak 20 godina (1979. - 1999.) igrao za Inter i postao legenda kluba. Odigrao je 519 utakmica, s klubom osvojio Serie A, talijanski Kup i čak tri Kupa Uefa.

Bergomi je, kao i većina Talijana, neko vrijeme proveo u svome domu u karanteni, ali nije imao tu sreću da ga virus zaobiđe. Zarazio se krajem veljače na utakmici Napolija i Barcelone gdje je bio stručni komentator.

- Napravio sam serološki test i rezultat je bio da sam pozitivan. Početkom ožujka sam se razbolio, utjecalo mi je na osjetilo njuha, a boljela su me i pluća. Srećom, razvio sam antitijela, ali doktori su mi rekli da me to neće potpuno zaštititi. Bio sam slab, nisam mogao sjediti zbog boli u leđima, stalno sam bio na nogama - kaže legendarni Talijan.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Imao je nepodnošljivu bol u leđima, a sve je prošlo nakon nekog vremena.

- Prijatelji su me ismijavali i govorili su mi da previše razmišljam kad sam govorio da me bole leđa i da sam slab. Nakon nekog vremena bol je prošla, ali sve je trajalo između 20 i 25 dana.

Još nije u potpunosti ozdravio, ali osjeća se sjajno. Počeo je trenirati i trčati i svi problemi su iza njega.

- Sad se osjećam sjajno, počeo sam i trčati, uskoro ću biti potpuno zdrav. Bio sam budala i podcijenio sam virus pa sam 26. veljače išao u Napulj komentirati utakmicu Napolija i Barcelone. Bio sam u kontaktu s previše ljudi, jako sam pogriješio - zaključio je.