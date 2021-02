Viče, psuje, razbija, ali Novak Đoković i dalje pobjeđuje u Melbourneu. Deveti je put izborio polufinale Australian Opena, a ono što sada konkurenciju može brinuti, jest podatak da je svaki put otišao do kraja (osam) kada je ušao najmanje među četiri.

Konkretno, brinut će to Aslana Karaceva, senzacionalnog Rusa koji je u svom debiju na Grand Slamu, i to iz kvalifikacija, odmah otišao do polufinala, što nitko prije njega nije uspio. No, sumnjamo da će previše razmišljati o tome, kao što možda još uvijek o svojim šansama razmišlja Alexander Zverev koji je mogao više naštetiti Đokoviću nego što jest. Imao je Nijemac 1-0 u setovima, frustriranog protivnika koji je smrskao reket, imao je i 3-0 u trećem, no kada se lomilo, Zverevljeva je ruka očekivano bila kraća od Srbinove.

- Imam svoje demone s kojima se borim. Jadan reket. U završnim poenima bili smo izjednačeni, bilo je toliko pritiska. Emotivan sam, a Saši sve čestitke, nije imao sreće. Loše sam ušao u treći set, rano sam izgubio svoj servis, pa u četvrtom isto. Vratio sam koncentraciju, da sve krene u pozitivnom pravcu. I da je on pobijedio, ne bi bilo nezasluženo kako se kretao - rekao je prvi igrač svijeta debelo iza ponoći.

Đoković je još jednom svojom izvedbom i kretnjama demantirao da ga ozljeda koju je potencirao nakon dvoboja protiv Amerikanca Fritza ograničava na terenu u Melbourne Parku s kojeg bi se, tako je rekao, već povukao da nije u pitanju Grand Slam.

- Pozitivna stvar je što sam se, još od meča protiv Fritza, najbolje osjećao od drugog seta. To znači da sam krenuo u dobrom pravcu i nadam se da ću ostati isti za dva dana. Tijekom karijere nekoliko sam se puta povlačio, događaju se ozljede, ali kad imaš magične ruke fizioterapeuta i medicinskog tima... Oni su mi pomogli da se izvučem. To su velike stvari, oni te vrate, a tu su i treninzi i rad izvan terena.

Prevencije zbog, Đoković je najavio da će srijedu iskoristiti za potpunu rekuperaciju.

- Neću trenirati u srijedu. Oporavak mi je prioritet, da ne trošim previše energije. Ne smijem praviti nagle pokrete. To je razlog što u srijedu neću trenirati - potvrdio je Đoković koji još nije gledao svog budućeg protivnika, iz jednostavnog razloga jer nije imao puno ni gdje budući da se Karacev uglavnom "vukao" po challengerima...

- Nisam gledao kako igra do ovog turnira. Vrlo je snažan fizički, odlično se kreće, izvlači tu snagu. Ima odličan backhend, to je ruska škola tenisa sa snažnim backhandom. Dobro servira i motiviran je.