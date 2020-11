Naravno, ni u jednom obroku Ronaldo se ne prejede ve\u0107 je rije\u010d o manjim porcijama. Da jede kao prosje\u010dni \u010dovjek, vjerojatno ba\u0161 i ne bi bio fit.\u00a0

Za prvu ve\u010deru pak pojede meso\u00a0uz povr\u0107e, a za drugu ve\u010deru sabljarku\u00a0uz salatu. Gotovo nikada ne pije gazirana pi\u0107a, ne jede smrznutu hranu, a nije ni jedan od onih koji \u0107e se na kraju dana po\u010dastiti \u010da\u0161om\u00a0alkoholnog pi\u0107a. I da, ovog re\u017eima se dr\u017ei ve\u0107 godinama pa se ne morate ni pitati je li ikada do\u0161ao u napast da pojede neke slatki\u0161e ili popije alkohol. On je jednostavno takav tip nevjerojatne etike.

Njegov nevjerojatan re\u017eim najbolje je opisao Patrice Evra koji je s njim igrao u Manchester Unitedu.

-\u00a0Ako vas Cristiano pozove na ve\u010deru kod sebe, odbijte, toplo vam preporu\u010dujem.\u00a0Rekao mi je, 'Patrice, svrati poslije treninga.' Ja sam oti\u0161ao, a bio sam jako umoran, i sjedim ja tako tamo za stolom, a na njemu samo salata i bijelo meso, piletina...Mislio sam si, u redu, ni\u0161ta stra\u0161no, za piti je bila samo voda, od soka ni\u0161ta... Nadao sam se da \u0107e nakon toga do\u0107i neko dobro meso, ali ni\u0161ta nije do\u0161lo - po\u017ealio se Evra pa nastavio:

- On je pojeo, ustao i po\u010deo se igrati s loptom, izvoditi neke trikove, a zatim mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali bez da nam lopta padne na pod. Malo sam ostao zate\u010den, pitao sam ga mogu li pojesti do kraja, a on je samo rekao 'ne, ne, ajmo igrati' pa smo tako po\u010deli. Nakon toga je predlo\u017eio bazen, \u0161to mi je bilo dobro, a poslije toga smo bili u sauni i jacuzziju.

\u017divot profesionalnog sporta\u0161a jako je naporan zbog silnih putovanja, treninga i utakmica pa Portugalac veliku va\u017enost pridodaje odmoru i regeneraciji tijela. Tijekom no\u0107i dr\u017ei se ritma od osam sati sna, a tijekom dana, kada je slobodan, zna nekad 'zakunjati' i po pet puta dnevno.

I to je Ronaldo. Jedan od najboljih u povijesti, \u010dovjek koji je sru\u0161io\u00a0brojne rekorde, a u 36. godini igra i izgleda kao mladi\u0107 od 20 godine. I dan danas svakodnevno se dr\u017ei svog rituala i nikada nije odustao. Znao je da \u0107e mu on donijeti uspjeh, krov svijeta, a vidite ga i sami. Ve\u0107 13 godina je na vrhuncu.

Da je \u010dudo prirode i plod nevjerojatnog rada, to su otkrili na\u00a0sveu\u010dili\u0161tu Chichester 2011. godine kada su obavili testiranje s Ronaldom u glavnoj ulozi.\u00a0Portugalac je sko\u010dio 78 centimetara u zrak \u0161to je sedam centimetara vi\u0161e od prosje\u010dnog NBA igra\u010da. Znanstvenici su izra\u010dunali kako \u010dudesni Ronaldo prilikom odskoka stvara silu jednaku pet puta njegovoj tjelesnoj masi. I nakon skoro osam godina, sve je i dalje isto.

- Kad Ronaldo ska\u010de, savije koljena i stavi noge iza stra\u017enjice. To ima efekt privremenog podizanja centra gravitacije, a svima nam se \u010dini kao da stoji u zraku -\u00a0rekao je dr. Neil Smith, stru\u010dnjak za biomehaniku na Sveu\u010dili\u0161tu Chichester.

Ono \u0161to je nevjerojatno je to da Portugalac i s 35 ima nevjerojatan odraz, pa on kao ne stari uop\u0107e. Tajna njegove fizi\u010dke spreme je u biranoj prehrani, dijeti i svakodnevnom vje\u017ebanju.

Zašto je Cristiano tako moćan i s 35? U tijelu samo 7 posto masti!

