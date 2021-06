Svu paradoksalnost formata natjecanja s 24 reprezentacije otkrio je u Francuskoj Arnor Traustasson kad je u 94. minuti zabio za pobjedu Islanda protiv Austrije 2-1 na Stade de Franceu u zadnjem kolu grupne faze.

Hrvatskoj se do tog trenutka smiješio ogled u osmini finala upravo protiv Islanda, no sve se zaokrenulo. Island je uzeo poziciju broj dva, a Portugal je s tri remija došao na noge "vatrenima" i otišao do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska u Rovinju

Drugo izdanje proširenog Eura donosi novu kombinatoriku jer se do zadnjeg trenutka neće znati konačan kostur nokaut-faze. U drugi krug, podsjetimo, uz dvije najbolje plasirane momčadi prolaze i četiri od šest trećeplasiranih.

Hrvatska bi kao prvoplasirana naoko imala dosta teži ždrijeb u osmini finala 29. lipnja u Londonu jer bi išla na drugoplasiranog iz skupine F u kojoj su Francuska, Njemačka, Portugal i Mađarska. Skupina smrti.

POGLEDAJTE NOVU NAVIJAČKU PJESMU: CRVENO BIJELO PLAVA

Drugo mjesto u grupi donosi, pak, put u Kopenhagen i sudar 28. lipnja s drugim iz skupine F u kojoj su Španjolska, Švedska, Poljska i Slovačka. I gdje svi već vide "furiju" kao pobjednika skupine.

Budemo li među četiri najbolja treća, protivnika ćemo doznati ovisno o raspletu drugih skupina. Zasad se samo zna da će to sigurno biti pobjednik neke od triju skupina: B (Belgija, Rusija, Danska, Finska), C (Nizozemska, Ukrajina, Austrija, Sjeverna Makedonija ili već spomenute "španjolske" E.

U tom slučaju mogli bismo igrati u Sevilli, Budimpešti ili Glasgowu. Dakle, jedina skupina iz koje nikako ne možemo dobiti protivnika u osmini finala je A s Talijanima, Turcima, Švicarcima i Velšanima.

Prođemo li i tu prvu stepenicu i izjednačimo najbolji rezultat na Eurima - četvrtfinale, kao pobjednika skupine u toj bi nas fazi mogla čekati Španjolska u Rimu, a s drugog mjesta ždrijeb bi nas spojio s pobjednikom skupine F, potencijalno nekim od trokuta Francuzi-Nijemci-Portugalci.

Put do polufinala ni u kojem slučaju neće, dakle, biti lagan i izvjestan nam je okršaj s minhensko-budimpeštanskom skupinom smrti, ali možda bi bolje bilo izbjeći ih u osmini finala. Englezi, samo izvolite...