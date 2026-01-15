Obavijesti

Zašto je ovaj igrač došao u Dinamo? Veza je bio Bennacer, ali nekoliko stvari jako brine...

Piše Mato Galić,
Zašto je ovaj igrač došao u Dinamo? Veza je bio Bennacer, ali nekoliko stvari jako brine...
Makhafoui je slovio za talentiranog igrača, u jednom trenutku mogao je birati između čak četiri reprezentacije, Francuske, Alžira, Tunisa i Maroka

Mnogi su se iznenadili, ali Dinamo je ovih dana potpisao ugovor s Ayoubom Abdallahom Makhfaouijem. Riječ je o desnom krilnu, rođenom 10. travnja 2007., koji je igrao svojedobno za U-17 reprezentaciju Alžira, rođen je u sjevernom predgrađu Pariza, igrao je za tamošnji klub Red Star. U oči bode to što mladić nema profil na Transfermarktu, stranici koja ima najširu bazu podataka nogometaša.

