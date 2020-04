'Zašto Olmo ne igra? Hrvatska liga je drugačija od Bundeslige'

Dvije utakmice zaredom započeo je u prvoj postavi, zabio gol i mnogi su bili oduševljeni njegovim predstavama. I to je bilo to. Nakon toga je ostao zacementiran na klupi bez objašnjenja zašto ne igra.

Dani Olmo je u siječnju prešao u Leipzig za 20 milijuna eura i to na inzistiranje Juliana Nagelsmanna. Na početku ga je mladi njemački trener koristio, ali odjednom se našao u nemilosti.

- Osjećam se jako dobro, no, iskreno rečeno, nemam minute kojima sam se nadao. Odabrao sam klub i ligu za koje sam vjerovao da će mi najviše odgovarati, projekt s mladim igračima, gdje sam očekivao minute na terenu kako bih mogao otići na Europsko prvenstvo. Znam da sam tek došao te me traže da budem strpljiv, no nikada mi opravdanje za neigranje neće biti vrijeme prilagodbe - požalio se španjolski nogometaš koji je došao iz Dinama i HNL-a u puno kvalitetniju i težu ligu.

A Nagelsmann napominje da je to i jedan od ključnih razloga zašto Dani ne dobiva minutažu koju je očekivao.

- Imali smo u tom periodu puno utakmica koje su bile tijesne i u puno smo trenutaka morali naglasak staviti na obranu. Također, Dani se mora još potpuno prilagoditi na ritam igre u Bundesligi, koja je drugačija od hrvatskog prvenstva. Mora popraviti svoju obrambenu brzinu, ali to je sve normalan proces. Dani ima velik tehnički kapacitet i bit će jako dobar. Također nam nudi puno opcija u igri u napadu - rekao je on za Bild.

Leipzig je u tom razdoblju igrao dvije utakmice protiv Tottenhama u osmini finala Lige prvaka, protiv Schalkea, Wolfsburga i Bayern Leverkusena. Ključne utakmice koje mogu utjecati na rasplet sezone, a Nagelsmann (32) se pak odlučio na standardnu postavu koju je koristio i do Olmova dolaska.

To je pak doveo do nezadovoljstva kod mladog Španjolca koji je bio u Dinamu nezamjenjiv. Odigrao je ukupno 124 utakmice i zabio 34 gola uz 28 asistencija. Bio je uvjerljivo najbolji igrač, ali sada je u Bundesligi otkrio surovost profesionalnog nogometa. Da baš nekada i ne ide onako kako ste planirali.

Bundesliga se, kao i većina liga diljem Europi, ne igra već mjesec dana, a pitanje je i kada će opet početi.

Bilo je i za očekivati da će mu trebati neko vrijeme za adaptaciju, ipak je stigao iz puno slabije lige. No Olmo je već s 21 godinom pokazao nevjerojatnu klasu, postao je španjolski reprezentativac. Ukratko, kad tad će proigrati i u Njemačkoj...