'Zašto se Juventus odrekao Mandže? To je velika greška'

Mario Mandžukić (33) napustio je Juventus u zimskom prijelaznom roku i to nakon velike muke koju je prošao. Nije igrao u jesenskom dijelu sezone jer ga je trener Maurizio Sarri otpisao i jedini logičan rasplet bio je njegov odlazak. Spominjao se Manchester United, ali na kraju je sreću pronašao u Al-Duhailu u Kataru.

Napustio je staru damu nakon pet godina, a navijači su žalili jer su znali da su ostali bez velikog borca i čovjeka koji je uvijek bio na prvoj liniji obrane. To nije previše brinulo čelnike Juventusa jer je Mandžo bio označen viškom, ispred njega su bili Higuain, Ronaldo, Dybala i Bernardeschi. Ali kada navedena četvorka zakaže, pojavi se kriza. A to je ono što je pogodilo staru damu u proteklih nekoliko tjedana.

Mnogi navijači smatraju da klubu u ovome trenutku fali ono što hrvatski nogometaš posjeduje, a to je borbenost, I očito su tek sad shvatili da Juventus nije isti bez njega.

- Zašto se Juve odrekao Mandžukića? To se mora naglasiti. Ne znam tko je kriv za takvu odluku, ali pogriješili su. Postoji konfuzija u ovoj momčadi - rekao je Francesco Graziani, bivši nogometaš Rome. Fiorentine i talijanske nogometne reprezentacije, čovjek koji je igrao na sličan način kao i naš nogometaš.

Mnogi su prigovarali Sarriju zbog ignoriranja Mandžukića, klub ga je podupirao, a tada su rezultati bili solidni pa nije bilo razloga za brigu. No sada se pojavila kriza u Torinu, izgubili su od Lyona u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, a zakomplicirali su si život i u Serie A gdje su pali na drugo mjesto s dva boda zaostatka za Lazijem koji ima i utakmicu više.

No najviše brine ta neuvjerljiva igra, a to je zapravo ironija obzirom na količinu kvalitete koju posjeduje ova momčad. I sam Cristiano Ronaldo izgleda deprimirano i nervozno u takvom sustavu gdje praktički sve padne na njegova leđa. Neko vrijeme ih je vukao, ali pitanje je do kada...